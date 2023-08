Gefahr für Mensch und Tier: Blaualgen in Leipziger Gewässern aufgetreten!

Leipzig - Sie treten vor allem während Schönwetterperioden im Hochsommer auf und können sowohl für Mensch als auch Tier zur Gefahr werden: Blaualgen. Nun wurden die teils giftigen Pflanzen in einigen Leipziger Gewässern gesichtet. Die Stadt gibt Tipps, was jetzt zu beachten ist.

Ein hohes Aufkommen der Algen lässt sich unter anderem durch eine Grünfärbung des Wassers sowie Schlierenbildung wie hier erkennen. © Birgit Reichert/dpa

Oft könne man bereits mit bloßem Auge und an einem leicht muffigen Geruch des Wassers erkennen, wenn Blaualgen in höherer Konzentration darin vorkommen. Zu erkennen sei dies an einer Grünfärbung des Wassers, Schlieren- und Flockenbildung oder auch eingeschränkter Sichttiefe durch starke Trübung.

Die Stadtverwaltung gibt dazu folgenden Tipp heraus: "Wenn Sie als Erwachsener knietief im Wasser stehen und ihre Füße nicht mehr sehen, sollten Sie auf das Baden, Schwimmen oder andere Wassersportarten verzichten".

Da sich Blaualgen bei hohen Temperaturen schnell massenhaft vermehren, bittet das Leipziger Gesundheitsamt bei der Sichtung um Hinweise an Tel. 0341/1236909 oder 0341/1236938 sowie per Mail an umwelthygiene@leipzig.de.