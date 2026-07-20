Immobilien-Wahnsinn in Leipzig: Wohnungsmangel in der ganzen Stadt, trotzdem stehen Neubauten leer

Leipzig - Keine deutsche Stadt boomt derzeit so wie Leipzig. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer angespannter , denn der Wohnraum ist knapp. Umso schockierender sind die Recherchen von "Spiegel TV", die in der aktuellen Sendung zu sehen sind.

Ein Immobilienmakler bewirbt die Wohnungen am Lindenauer Hafen regelmäßig auf Social Media. Trotzdem stehen viele der Wohnungen leer. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/acceptimmobilien

Toni Fritsche investierte vor 13 Jahren Geld bei der Immobilienfirma "Thamm & Partner". Das Versprechen: Sie bauen, entwickeln und sanieren neue Häuser und die Investoren bekommen nach spätestens zehn Jahre ihre Rendite.

Das Haus, in das 18.000 Euro von Fritsche flossen, steht in Leipzig. Beim Blick auf das Klingelschild stößt es dem Anleger sauer auf.

"Ziemlich viel Leerstand, nur die Hälfte der Namen steht dran. Der Rest ist nicht belegt", stellt er fest. Kein Wunder, denn der Preis pro Quadratmeter liegt bei dem Neubau fast doppelt so hoch wie bei Wohnungen direkt nebenan.

"Nach der Kalkulation wurden mir circa 28.800 Euro zugesprochen bei der Vermittlung von dem Vertrag. Bisher stehe ich ohne Informationen dar", so Fritsche. Er will sich sein Geld nun einklagen. Rund 100 weitere Anleger sollen wohl in einer ähnlichen Situation sein.

Am Lindenauer Hafen ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Immobilienfirma "Thamm & Partner" stellte "Hafen 1" vor einigen Jahren als Vorzeigeprojekt vor und wurde dafür ausgezeichnet. Seit fünf Jahren ist das Haus fertig, allerdings sind von 56 Wohnungen nur zehn belegt.

Für Gunnar Volkmann, einen der Architekten des Gebäudes, ist das nicht nachvollziehbar. "Das ist ein besonders schmerzlicher Punkt an dem ganzen Projekt, weil hier eine zusätzliche Öffentlichkeit geplant war mit Gastronomie", erklärt er in der TV-Sendung.