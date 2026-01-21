Großalarm im Leipziger Westen: Was war da los?
Leipzig - Autofahrer im Leipziger Westen mussten am Mittwochvormittag einiges an Geduld aufbringen. Gegen 11 Uhr musste die Georg-Schwarz-Straße vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Grund: ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.
Die Kameraden wurden gegen 10.45 Uhr auf die Straße in Leutzsch alarmiert. Hinweisgeber hatten demnach gemeldet, dass die Straße einstürzen würde.
"Die Befürchtung hat sich letztlich nur teilweise bestätigt", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24. "Vor Ort hatte sich ein kleines Loch aufgetan, das gesichert werden musste."
Das Loch soll nach Informationen vom Ort des Geschehens eine Größe von etwa 1 mal 1 Meter haben. Mitarbeiter der Stadt sowie die Polizei sicherten dieses vorerst ab. Die Feuerwehrleute, die laut Rettungsleitstelle mit zwei Zügen vor Ort waren, konnten in ihre Wachen zurückkehren.
Die Georg-Schwarz-Straße war im Zuge des Einsatzes vorübergehend zwischen Hans-Driesch-Straße und Sattelhofstraße in beide Richtungen gesperrt. Die abgesicherte Stelle muss vorerst umfahren werden.
