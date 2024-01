Große Veränderungen im Leipziger ÖPNV! Steigen jetzt die Ticketpreise?

Mit einer Ausstellung im Hauptbahnhof informierten die Leipziger Verkehrsbetriebe seit Mittwoch über ihre Pläne zur Einführung des "Liniennetzes der Zukunft". © Christian Grube

Zusammengefasst sind die Pläne unter dem Titel "Liniennetz der Zukunft". Laut den Leipziger Verkehrsbetrieben handelt es sich dabei um die größte Fortschreibung und Anpassung des Liniennetzes seit der Einführung der durchgängigen Netzstruktur im Jahr 2001.

"Es geht dabei um die Frage, wie wir den ÖPNV und die Mobilität in Leipzig weiterentwickeln", sagte Verkehrsamtsleiter Michael Jana am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Leipziger Hauptbahnhof.

Um diese Frage zu klären, sei im Vorfeld wiederholt Feedback seitens der Leipziger Bürger eingeholt worden. Darüber hinaus wurden unter anderem die Mitarbeiter der LVB befragt, um den ÖPNV nicht nur zukunftssicher zu machen, sondern auch an die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung anzupassen.

Das Ergebnis dieser Befragungen: eine räumliche und zeitliche Ausdehnung des Zehn-Minuten-Taktes, neue Verbindungen in Leipzigs Nachbarschaften und eine bessere Erschließung neuer Wohnquartiere und Gewerbeansiedlungen. So soll beispielsweise die Tram 11 künftig auch zwischen Wahren und Hänichen in schnellerer Taktung fahren. Das Flexa-Angebot soll ab Dezember 2024 um Rückmarsdorf erweitert werden.

Im Leipziger Norden wurden einige Änderungen sogar schon vorgenommen. So ist der Takt der Buslinie 74 seit 3. Januar im Spätverkehr verdichtet. Außerdem sind die Linien 79 und 80 abends länger im Einsatz.