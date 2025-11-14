Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Gesuchter Gewalttäter tappt mit Cannabis in Falle

Leipzig - Drei Tage - Freitag, Samstag, Sonntag - greift die Polizei unter anderem auf dem Leipziger Hauptbahnhof richtig durch. Bei einem groß angelegten Einsatz zu Bekämpfung von Gewaltkriminalität konnten bereits erste Erfolge gefeiert werden. Es klickten die Handschellen.

Der Mann wurde festgenommen. © Silvio Bürger

Im Bereich des Hauptbahnhofs ist verdeckten Ermittlern am Freitag ein Mann aufgefallen, der sich äußerst komisch verhielt.

Das weitere Beobachten sollte sich lohnen, denn wie Bundespolizeisprecher Jens Damrau TAG24 bestätigte, versuchte der Mann kurz darauf 15 Gramm Cannabis in einem Depot zu verstecken.

Die Beamten griffen ein. Wie sich herausstellte, war dies nicht sein größtes Vergehen, denn der Mann wurde bereits wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht.

Er wurde festgenommen und hat nun zusätzlich noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals.

Leipzig ist einer von bundesweit insgesamt 15 Schwerpunktbahnhöfen, an denen das Wochenende über vermehrt Kontrollen stattfinden.

"Wir wollen damit erreichten, dass die Reisenden sich sicherer fühlen", erklärte Damrau.