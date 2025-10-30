1.129
Heftiger Zusammenstoß in Leipzig: Auto erfasst zwei Radfahrer
Leipzig - Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem Schleußiger Weg ein Verkehrsunfall.
Wie Polizeisprecher Tom Richter auf TAG24-Anfrage bekannt gab, habe man die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr zum Unfallort gerufen.
Zuvor kam es auf dem Schleußiger Weg zu einem heftigen Zusammenprall zwischen einem Auto und zwei Fahrradfahrern.
Nach ersten Ermittlungen gehe die Polizei davon aus, dass der Autofahrer über eine rote Ampel fuhr und den Unfall so verursachte.
Das vollständige Ausmaß des Unfalls ist derzeit noch unklar. Zur Versorgung der Verletzten sei jedoch unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier