Heftiger Zusammenstoß in Leipzig: Auto erfasst zwei Radfahrer

Leipzig - Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem Schleußiger Weg ein Verkehrsunfall.

Angaben der Polizei Leipzig zufolge, kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und zwei Radfahrern. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Richter auf TAG24-Anfrage bekannt gab, habe man die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr zum Unfallort gerufen.

Zuvor kam es auf dem Schleußiger Weg zu einem heftigen Zusammenprall zwischen einem Auto und zwei Fahrradfahrern.

Nach ersten Ermittlungen gehe die Polizei davon aus, dass der Autofahrer über eine rote Ampel fuhr und den Unfall so verursachte.