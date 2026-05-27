Hier kracht es schneller, als repariert werden kann: Ist das Leipzigs schwierigste Kreuzung?
Von Lutz Brose
Leipzig - An dieser durch eine Ampel geregelten Kreuzung in Mölkau kracht es immer häufiger. Dabei wird meist das am östlichen Gehweg errichtete Verkehrsschutzgeländer an der Engelsdorfer-/Paunsdorfer Straße in Mitleidenschaft gezogen - und zwar schneller, als es repariert werden kann.
Die Stadt Leipzig teilte dazu auf Anfrage mit, dass das Geländer in 2026 bereits dreimal beschädigt und für insgesamt 17.000 Euro repariert wurde, zuletzt am 13. Mai. Zu dem Zeitpunkt waren die Instandsetzungsarbeiten vom vorangegangenen Crash noch gar nicht abgeschlossen, da passierte es schon wieder.
Ortskundige meiden den unmittelbaren Bereich, daher kamen Personen wohl bislang nicht zu Schaden.
"Die Verkehrssituation ist unverändert, die Ursachen für die wiederholten Schäden am Verkehrsgeländer lassen sich somit auch für uns nicht schlüssig nachvollziehen", so eine Sprecherin der Stadt.
Das Problem ist jedoch hinlänglich bekannt und der Bereich im Programm der "Mobilitätsstrategie 2030".
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Schnelle Änderungen sind aus verschiedenen Gründen nicht in Sicht
Eine rasche Entschärfung der Situation ist aber nicht möglich. Ausführungen der Stadt zufolge ist die Aufweitung der Kurvenradien am Knoten Paunsdorfer/Engelsdorfer Straße Bestandteil der Straßenplanung "Engelsdorfer Straße von Paunsdorfer Straße bis in Höhe Bergfriedhof".
Die Straßenplanung folgt zudem vorgegebenen Verfahren. Es benötigt Genehmigungen, Versorgungsämter und Fachämter müssen koordiniert werden und die erforderlichen Ausschreibungszeiten benötigen Vorlauf.
"Die Maßnahme ist zudem in den einzelnen Haushaltsjahren durch finanzielle Mittel hinterlegt. Außerplanmäßige Budgets stehen in der aktuellen Haushaltssituation nicht zur Verfügung, sodass das Vorverlegen weder zeitlich noch finanziell möglich ist", erklärte die Stadtsprecherin weiter.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose