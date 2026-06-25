25.06.2026 09:47 Hitze-Blog für Leipzig: Gohliser Sommerfest und Fußballspiele abgesagt

Eine Hitzewelle erfasst Leipzig und sorgt für Absagen von Konzerten, Festen und Veranstaltungen. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada

Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte deutlich jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Schon für den Mittwoch hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in der Nacht kommt keine Abkühlung. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Hartmut." "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für Donnerstag ebenfalls eine starke Wärmebelastung erwartet. Es werden Höchstwerte um 36 Grad erwartet. Leipzig Lokal Sieben Einsatzfahrzeuge! Großer Rettungseinsatz am Leipziger Hauptbahnhof Auch Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

25. Juni, 9.47 Uhr: SFV sagt Wettbewerbe auf Landesebene ab

Aufgrund der extremen Wetterlage hat der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele auf Landesebene im Junioren- und Juniorinnenbereich sowie den Landestalentetag am Wochenende abgesagt. "Unter diesen Bedingungen ist eine verantwortungsvolle Durchführung des Spielbetriebes nicht möglich", so die Erklärung. Der SFV appelliert zudem sowohl an die Kreis- und Stadtfußballverbände als auch örtlichen Vereine, die Durchführung der geplanten Spiele kritisch zu prüfen.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

25. Juni, 9.38 Uhr: Gohliser Sommerfest abgesagt

Wie der Bürgerverein Gohlis mitteilt, muss das diesjährige Sommerfest am Samstag aufgrund der erwarteten extremen Temperaturen abgesagt werden. "Es wäre gegenüber unseren Gästen, den Künstlern, den Standbetreibern und vor allem gegenüber unseren ehrenamtlichen Mitgliedern absolut unverantwortlich", schreiben die Organisatoren. Das Fest soll im Spätsommer nachgeholt werden, ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

25. Juni, 8.05 Uhr: Deutsche Bahn bietet kostenlose Stornierungen an

Wer aufgrund der massiven Hitze lieber auf längere Bahnfahrten verzichten möchte, kann seine Reisen nun kostenlos stornieren. Möglich ist das bei Fernreisen bis zum 30. Juni, für die man die Tickets bis spätestens am 23. Juni gekauft hat. Alle Infos dazu findet Ihr im Extra-Artikel "Hitze-Kulanz bei der Deutschen Bahn: Kunden können Fernreise stornieren und bekommen Geld zurück".

Die Temperaturen klettern immer weiter. © Thomas Warnack/dpa

24. Juni, 17.32 Uhr: Waldbrandgefahr steigt - Warnungen für mehrere Gebiete

Die hohen Temperaturen sorgen für eine erhöhte Waldbrandgefahr in der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen. Im Landkreis Nordsachsen wurde am Mittwoch bereits in einigen Gebieten die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) erreicht. Das teilten der Deutsche Wetterdienst und der Freistaat Sachsen mit. Im Landkreis Leipzig wird ab Donnerstag in einigen Bereichen Stufe 4 erreicht. Ab Freitag gilt dann für alle drei Landkreise eine hohe Waldbrandgefahr. Bei dieser Stufe wird empfohlen, Waldgebiete zur eigenen Sicherheit zu meiden. Außerdem dürfen die Hauptwege nicht verlassen werden.

Am Mittwoch gilt nur in einigen Gebieten in Sachsen die Waldbrandgefahrenstufe 4. In den kommenden Tagen wird diese Stufe auch in den meiste Teil der Landkreise Nordsachsen, Leipzig und der Stadt Leipzig erwartet. © Staatsbetrieb Sachsenforst

24. Juni, 16.04 Uhr: Stadtfestumzug in Schkeuditz abgesagt

Die große Kreisstadt Schkeuditz hat für das am Wochenende anstehende Stadtfest Konsequenzen gezogen. Das Fest findet zwar weiterhin statt, allerdings wird der Umzug am Samstag, zu dem sich 1500 Personen angemeldet hatten, wegen der hohen Temperaturen abgesagt. Das erklärte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Webseite. "Die erwartete Hitze stellt eine erhebliche Belastung dar – nicht nur für Kinder und ältere Menschen, sondern für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer", hieß es dort. Der Umzug soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Feuerwehr wird auf dem Rathausplatz für Abkühlung sorgen. Zusätzlich werden Wasservernebler und -sprengler aufgestellt. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eigenverantwortlich auf ihre Gesundheit zu achten und ihre Pläne den Witterungsbedingungen anzupassen.

Am Umzug nehmen traditionell Vereine, Kindertagesstätten und Organisationen teil. Für dieses Jahr waren 48 Gruppen angemeldet. (Archivbild) © Michael Strohmeyer

24. Juni, 14.58 Uhr: Hier gibt es kostenlose Erfrischungen

Bei den heißen Temperaturen ist es vor allem wichtig, genug zu trinken. An den Trinkbrunnen der Leipziger Wasserwerke gibt es im ganzen Stadtgebiet kostenlos eine Abkühlung. Insgesamt gibt es 32 fest installierte und fünf mobile Brunnen, die an hochfrequentierten Orten aufgestellt werden. Der drei Meter hohe Riesenbrunnen "Brunno" steht aktuell am Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Wasserwerke garantieren beste Qualität und die Brunnen spülen sich selbst. Eine Karte mit einer Übersicht, wo die Wasserspender stehen, findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Wasserwerke.

Die Trinkbrunnen bieten eine kurze Erfrischung für Menschen und auch für Tiere. © Leipziger Wasserwerke

24. Juni, 13.40 Uhr: Jugend-Fußball-Turnier abgesagt

Am Sonntag sollte in der Sportschule "Egidius Braun" der beliebte Leipziger-Cup stattfinden. Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Facebook ankündigten, wurde das Fußballturnier "nach ausführlicher Diskussion und Abwägung aller Optionen" abgesagt. Ursprünglich waren die Pokalendspiele von den Teams der A- bis G-Jugend angesetzt, sowieso ein Turnier der "Liga für Alle" im Inklusionsfußball. Nachholtermine sollen zeitnah angekündigt werden.

24. Juni, 13.50 Uhr: Beliebtes Parkfest abgesagt

Die Veranstalter hoffen, dass es bald einen Ersatztermin geben wird. © Wir für Schönefeld e.V.