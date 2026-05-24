WGT, Bier und Trödeln: Das geht am Sonntag in Leipzig
Leipzig - Seit Freitag hat sich Leipzig wieder einmal in eine düstere Hochburg für schwarze Kleidung und eindrucksvolle Kostüme verwandelt. Nichtsdestotrotz begeistern am Pfingstsonntag nicht nur die Events des Wave-Gotik-Treffens. Was Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.
WGT für Einsteiger und Schaulustige
Nachdem das Viktorianische Picknick am Freitagnachmittag den Startschuss für das diesjährige Wave-Gotik-Treffen gegeben hat, geht es noch bis Montag mit zahlreichen Veranstaltungen weiter. Selbstverständlich gibt es auch einige Events, bei denen Ihr als Interessierte spontan das mystische Gefühl des Festivals genießen könnt.
Grassi Goes Gotik
Etwas mehr zu den Hintergründen und der Geschichte erfahrt Ihr im Grassi Museum. Unter dem Motto "Grassi goes Gotik" widmen sich die Ausstellungen unter anderem Büchern, die sich mit den Facetten der schwarzen Szene beschäftigen, der Mode oder auch der Grabkunst. Personen, die das Festivalbändchen des WGT vorweisen können, kommen kostenlos in die Ausstellung. Für alle anderen gelten die gewohnten Eintrittspreise.
WGT Biergarten Felsenkeller
Auch der Felsenkeller hat sich an diesem Wochenende der einzigartigen Szene verschrieben. Am Sonntag bietet der Biergarten ab 15 Uhr ein gemütliches Plätzchen für die Pausen zwischen den Veranstaltungen - perfekt zum Ausruhen oder Kostüme-Bewundern. Für die passende Stimmung sorgt DJ 101.
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27. Leipziger Bierbörse
Ein weiteres Highlight des verlängerten Wochenendes wird auch die Bierbörse sein. Bereits zum 27. Mal laden unterschiedlichste Brauereien vor der eindrucksvollen Kulisse des Völkerschlachtdenkmals auf ein kühles Blondes ein. Dabei geht es sowohl ums Genießen als auch ums Probieren, denn die circa 50 Stände bieten rund 500 verschiedene Biersorten aus aller Welt an. Die Börse öffnet am Sonntag von 13 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.
Flohmarkt
Festplatz am Cottaweg
Solltet Ihr es auf Möbel abgesehen haben, werdet Ihr auf dem Festplatz am Cottaweg fündig. Beim Antik- und Trödelmarkt findet Ihr vor allem Antiquitäten, Möbel, Geschirr und Deko. Sonntag könnt Ihr hier von 9 bis 17 Uhr kostenlos bummeln.
Party
Hip Hop Hype
Wenn am Montag schon mal frei ist, geht es auch am Sonntag mit den Partys weiter. Beim "Hip Hop Hype" im Elsterartig versorgt Euch das Line-up mit den besten Hits, die das Musikgenre zu bieten hat. Die Tickets gibt's für 5 Euro online im Vorverkauf. An der Abendkasse bezahlt Ihr 8 Euro. Der Abend startet um 22 Uhr.
TAG24 wünscht Euch ein schönes Wochenende!
Titelfoto: Bildmontage: Alpha Marketing GmbH, Jan Woitas/dpa, Emily Mittmann