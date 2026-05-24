WGT, Bier und Trödeln: Das geht am Sonntag in Leipzig

Leipzig - Seit Freitag hat sich Leipzig wieder einmal in eine düstere Hochburg für schwarze Kleidung und eindrucksvolle Kostüme verwandelt. Nichtsdestotrotz begeistern am Pfingstsonntag nicht nur die Events des Wave-Gotik-Treffens. Was Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Nachdem das Viktorianische Picknick am Freitagnachmittag den Startschuss für das diesjährige Wave-Gotik-Treffen gegeben hat, geht es noch bis Montag mit zahlreichen Veranstaltungen weiter. Selbstverständlich gibt es auch einige Events, bei denen Ihr als Interessierte spontan das mystische Gefühl des Festivals genießen könnt.

Grassi Goes Gotik

Etwas mehr zu den Hintergründen und der Geschichte erfahrt Ihr im Grassi Museum. Unter dem Motto "Grassi goes Gotik" widmen sich die Ausstellungen unter anderem Büchern, die sich mit den Facetten der schwarzen Szene beschäftigen, der Mode oder auch der Grabkunst. Personen, die das Festivalbändchen des WGT vorweisen können, kommen kostenlos in die Ausstellung. Für alle anderen gelten die gewohnten Eintrittspreise.

WGT Biergarten Felsenkeller

Auch der Felsenkeller hat sich an diesem Wochenende der einzigartigen Szene verschrieben. Am Sonntag bietet der Biergarten ab 15 Uhr ein gemütliches Plätzchen für die Pausen zwischen den Veranstaltungen - perfekt zum Ausruhen oder Kostüme-Bewundern. Für die passende Stimmung sorgt DJ 101.