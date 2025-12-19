Hohe Kosten und Mega-Staus? Markkleeberg fordert Antworten rundum agra-Brücken-Drama

Leipzigs Landrat Henry Greichen (49, CDU), Markkleebergs OB Karsten Schütze (59, SPD), Stephan Berger von Sächsischen Staatsministerium und IHK-Geschäftsführer Dr. Gert Ziener (v.l.n.r.) versammelten sich am Donnerstagabend, um Antworten zur agra-Brücke zu geben. © Lutz Brose

Trotz Vorweihnachtsstress ist es den Veranstaltern gelungen, Markkleebergs OB Karsten Schütze (59, SPD), Landrat Henry Graichen (49, CDU), den Geschäftsführer der IHK Dr. Gert Ziener, sowie Stephan Berger vom Sächsischen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung an einen Tisch zu holen. Rund 100 Interessierte folgten der Einladung.

Gleich zu Beginn hatte Karsten Schütze die Katze aus dem Sack gelassen: "Als Ersatz für die marode agra-Brücke wird kein Tunnel gebaut, das ist keine Entscheidung der Politik, sondern der Ingenieure." Zudem offenbarte der OB die Prüfungsmethoden von Brücken in der Vergangenheit.

Demnach wurde diese nur visuell geprüft. Erst nach dem Einsturz der Dresdner Carolabrücke wird genauer hingeschaut.

Bei vertiefenden Untersuchungen der agra-Brücke wurden schließlich Spanndrahtbrüche in den Stützbereichen festgestellt. Dadurch wurden ein sofortiges Ablasten des Bauwerks auf 3,5 Tonnen, Reduzierung von jeweils einer Fahrspur sowie Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h notwendig.

Abgesehen davon wird der westliche Brückenteil im Frühjahr gesperrt. Derzeit wird eine Unterkonstruktion aus Stützelementen errichtet.