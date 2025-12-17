Mieten und Löhne steigen, mehr Schüler ohne Abschluss: Das sagt der Leipziger Sozialreport 2025

Leipzig - Ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr war, muss jeder für sich ganz persönlich entscheiden. Im sozialen Bereich verzeichnet die Stadt Leipzig einige Erfolge und auch einige Dinge, die nicht liefen wie gewünscht. Alle Einzelheiten stehen im sogenannten Sozialreport 2025.

Der Report ergab auch, dass jeden Tag durchschnittlich 519 obdachlose Personen notuntergebracht wurden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Darin wird statistisch erfasst, wie es um die Lebenssituation der Leipzigerinnen und Leipziger steht und diese Informationen sind wiederum wichtig für Politik und Verwaltung. Der Report für 2025 beruht auf vielen Zahlen von 2024.

Erfreuliche Nachrichten gibt es vom mittleren Nettoeinkommen. 2024 stieg es auf 1877 Euro monatlich an und erreichte damit das Niveau von 2021. Deutliche Unterschiede gibt es aber zwischen den Gehältern von Männern und Frauen. Männer verdienten durchschnittlich fast 350 Euro mehr.

Weniger Menschen bezogen sogenannte Leistungen der sozialen Mindestsicherung (wie beispielsweise Bürgergeld), dafür beanspruchten fast dreimal mehr Haushalte als 2019 Wohngeld, nämlich 14.460.

Das Thema Wohnen war in Leipzig sehr zentral, denn vor allem die Mieten stiegen weiter deutlich an. Pro Quadratmeter liegt der durchschnittliche Nettokaltmietpreis bei 7,14 Euro. Das sind 18 Prozent mehr als noch 2019.

Im Schnitt ging somit 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete drauf. Bei einkommensschwachen Haushalten waren es sogar 43 Prozent.