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Hubschraubereinsatz bei Leipziger Flughafen: Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Am Sonntagabend verunfallte ein Motorradfahrer in der Nähe des Leipziger Flughafens.

Von Emily Mittmann

Schkeuditz - Am Sonntagabend verunfallte ein Motorradfahrer in der Nähe des Leipziger Flughafens.

Die Polizei vermutet, dass der 21-Jährige zu schnell in die Kurve gefahren war.
Die Polizei vermutet, dass der 21-Jährige zu schnell in die Kurve gefahren war.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei es gegen 17.40 Uhr zu dem Unfall in Schkeuditz gekommen.

Dabei sei ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Gesnerstraße in Richtung Radefelder Allee unterwegs gewesen, als er in einer S-Kurve die Kontrolle über seine BMW verlor.

Die Polizei vermutet, dass der junge Mann zu schnell in die Kurve gefahren und aus diesem Grund von der Fahrbahn abgekommen war.

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"Er verletzte sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Auch ein Hubschrauber des ADAC war aufgrund des Unfalls im Einsatz.
Auch ein Hubschrauber des ADAC war aufgrund des Unfalls im Einsatz.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Im Zusammenhang mit dem Unfall sei auch ein Hubschrauber des ADAC im Einsatz gewesen.

Der Sachschaden belaufe sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Der Unfall wurde durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Nord aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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