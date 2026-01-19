Illegale Vapes und Lachgas: Ordnungsamt macht Laden auf Eisenbahnstraße dicht

Leipzig - Ein Betrieb auf der Eisenbahnstraße verkaufte Tabakwaren, die in Deutschland nicht zugelassen sind, und Lachgas-Kartuschen, die als neue Partydroge gelten. Die Stadt stoppte den Verkauf.

Der Laden verkaufte einige Produkte, die in Deutschland verboten sind. (Symbolfoto) © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Der Laden bot unter anderem Tabakwaren mit einem Nikotingehalt von über 20 mg/ml bzw. über zwei Prozent an. Das teilte die Stadt Leipzig am Montagnachmittag mit. Diese sind in Deutschland illegal. Sie werden allerdings trotzdem oft als Vapes verkauft.

Demnach wurde der Shop bereits am Donnerstag durch das Ordnungsamt kontrolliert. Die Betreiber verkauften ebenfalls Produkte ohne deutsche Kennzeichnung, Tabakwaren ohne Steuerbanderolen und Nikotinkissen, die in der EU nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Das Kritische an diesen Produkten ist, dass die Verpackungen oft so gestaltet sind, dass sie Kinder und Jugendliche ansprechen. Prinzipiell dürfen sogenannte Tabakersatzprodukte, wozu auch die Vapes gehören, aber nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden.

Trotzdem benutzten einige Jugendliche die illegalen Vapes, was letztendlich zur Kontrolle des Ladens führte. Dabei deckte das Ordnungsamt auch auf, dass nicht deutlich gekennzeichnet wurde, dass die Waren für Kinder und Jugendliche verboten sind.