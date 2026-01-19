Illegale Vapes und Lachgas: Ordnungsamt macht Laden auf Eisenbahnstraße dicht

Das Ordnungsamt machte am Donnerstag einen Laden auf der Eisenbahnstraße dicht, der illegale Vapes und Lachgas an Jugendliche verkaufte.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein Betrieb auf der Eisenbahnstraße verkaufte Tabakwaren, die in Deutschland nicht zugelassen sind, und Lachgas-Kartuschen, die als neue Partydroge gelten. Die Stadt stoppte den Verkauf.

Der Laden verkaufte einige Produkte, die in Deutschland verboten sind. (Symbolfoto)
Der Laden verkaufte einige Produkte, die in Deutschland verboten sind. (Symbolfoto)  © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Der Laden bot unter anderem Tabakwaren mit einem Nikotingehalt von über 20 mg/ml bzw. über zwei Prozent an. Das teilte die Stadt Leipzig am Montagnachmittag mit. Diese sind in Deutschland illegal. Sie werden allerdings trotzdem oft als Vapes verkauft.

Demnach wurde der Shop bereits am Donnerstag durch das Ordnungsamt kontrolliert. Die Betreiber verkauften ebenfalls Produkte ohne deutsche Kennzeichnung, Tabakwaren ohne Steuerbanderolen und Nikotinkissen, die in der EU nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Das Kritische an diesen Produkten ist, dass die Verpackungen oft so gestaltet sind, dass sie Kinder und Jugendliche ansprechen. Prinzipiell dürfen sogenannte Tabakersatzprodukte, wozu auch die Vapes gehören, aber nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden.

Leipzig: Kostenloser Eintritt, Coupon und Fahrkarte in einem! Das alles bietet der Leipziger Winterferienpass
Leipzig Lokal Kostenloser Eintritt, Coupon und Fahrkarte in einem! Das alles bietet der Leipziger Winterferienpass

Trotzdem benutzten einige Jugendliche die illegalen Vapes, was letztendlich zur Kontrolle des Ladens führte. Dabei deckte das Ordnungsamt auch auf, dass nicht deutlich gekennzeichnet wurde, dass die Waren für Kinder und Jugendliche verboten sind.

Lachgas-Kartuschen werden fälschlicherweise als legales Produkt deklariert

Jugendliche wurden mit den nicht zugelassenen Vapes erwischt. (Symbolfoto)
Jugendliche wurden mit den nicht zugelassenen Vapes erwischt. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Darüber hinaus fehlten Beipackzettel, Hinweise auf toxikologische Daten, Hinweise auf suchterzeugende und gesundheitsschädigende Wirkungen, Aufbewahrungsanleitungen und Warnungen für bestimmte Verbrauchergruppen.

Das Ordnungsamt stellte alle nicht zugelassenen Waren sicher und stoppte den Verkauf dieser. Der Betrieb musste versiegelt werden.

Eine besondere Gefahr ging auch von den dort verkauften Lachgas-Kartuschen aus. Sie werden meistens als vermeintlich legale Schlagsahne-Aufschäumer deklariert.

Leipzig: Protest gegen Kürzungen an Uni Leipzig: Demo und Streik für bessere Arbeitsbedingungen
Leipzig Lokal Protest gegen Kürzungen an Uni Leipzig: Demo und Streik für bessere Arbeitsbedingungen

Dahinter verbirgt sich aber oft eine immer beliebter werdende Partydroge, die zu neurologischen Schäden führen kann.

Titelfoto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: