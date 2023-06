Im Tierheim sind die Welpen los! Zehn niedliche Fell-Babys auf der Suche nach ihrer neuen Familie

"Ebenso werden sie bei dieser Rasse-Mischung später einiges an körperlicher Auslastung und geistiger Beschäftigung brauchen", klärte das Tierheim eindringlich auf. Vor allem Huskys sind dafür bekannt, täglich mehrere Stunden und Kilometer in Bewegung sein zu wollen.

Die stolze Hunde-Mama ist mutmaßlich eine Mischung aus Schäferhund-Mix und Husky. Daher ist davon auszugehen, dass die kleinen Fellnasen noch ordentlich an Größe zulegen werden.

Wie die Einrichtung auf Instagram mitteilte, sind die zehn Welpen, darunter acht Rüden und zwei Weibchen, am 18. Mai 2023 im Tierheim selbst auf die Welt gekommen.

Auf Entdeckertour: Vor allem in den ersten Monaten sollte man stets ein Auge auf die abenteuerlustigen Welpen haben. © Instagram/Tierheim Leipzig

Noch sind die tapsigen Jungtiere klein und niedlich und müssen erstmal lernen, mit Frust umzugehen und zur Ruhe zu kommen.

Später ist eine gute und zeitaufwendige Erziehung dringend notwendig und auch ein Besuch in der Hundeschule empfehlenswert.

Auch sollte beachtet werden, dass man für die ganze Lebenszeit des Vierbeiners für ihn da sein und ihn auch finanziell absichern sollte - Hunde in dieser Größenordnung werden im besten Fall mindestens zehn Jahre alt.

Wer sich nach eingehenden Überlegungen dazu entschieden hat, einen der kleinen Welpen bei sich aufzunehmen, solle sich am besten per Mail an info@tierheim-leipzig.de wenden.