Schlaglöcher sorgen für Schäden: Leipziger Innenstadtring gesperrt

Leipzig - Autofahrer in Leipzig schauten am Montagmorgen nicht schlecht, als der Dittrichring in Richtung Süden plötzlich gesperrt war.

Leipzigs Dittrichring war am Montagmorgen in südliche Richtung gesperrt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Betroffen war der Abschnitt zwischen Bose- und Gottschedstraße. Der Grund für die Sperrung laut TAG24-Informationen: zu viele Schlaglöcher.

Demnach hatten diese bereits am frühen Sonntagabend zu einem Unfall geführt. So war laut Polizei gegen 17.30 Uhr ein Audi an der Ecke Bosestraße in eines der Schlaglöcher geraten, wodurch er Schäden am Reifen erlitt.

"Der Reifen hat daraufhin Luft verloren, was der Fahrer jedoch erst auf der Autobahn mitbekam. Den Schaden hat er dann gemeldet", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Am Montag rückten Mitarbeiter der Stadt an, um die Löcher auf dem Ring zu flicken. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Die Umleitung führte über die Käthe-Kollwitz-Straße, den Westplatz und die Friedrich-Ebert-Straße. Im Zuge der Verkehrseinschränkungen kam es zu Stau im morgendlichen Berufsverkehr.