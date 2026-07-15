Immer wieder kleine blaue Käfer auf Euren Shirts? "Sollten nicht als Schädling betrachtet werden"

Leipzig - Wenn Ihr aktuell in Leipzig unterwegs seid und dabei mal farbenfrohe Kleidung tragt, sind sie Euch vielleicht schon aufgefallen: kleine, blaue Käfer mit Rüssel, die Euch als Landeplatz genutzt haben. Besonders entlang der Karli scheinen die Tierchen derzeit gehäuft aufzutreten. Aber sind sie auch ein Problem? TAG24 hat nachgefragt.

Wer aktuell auf der Karli oder im Bereich der Eisenbahnstraße unterwegs ist, hat sie vielleicht schon gesehen: kleine Rüsselkäfer, die gern mal auf farbenfroher Kleidung landen. © privat

Die Rede ist von sogenannten Rüsselkäfern, von denen allein in Sachsen rund 800 Arten existieren, wie TAG24 vonseiten der Leipziger Stadtverwaltung erfuhr. "Es ist davon auszugehen, dass Arten aus der Familie im gesamten Stadtgebiet verbreitet sind."

Meldungen über ein verstärktes Auftreten seien weder bei der Stadt noch beim Leipziger Regionalverband des Naturschutzbundes NABU eingegangen. "Rüsselkäfer zählen zur artenreichsten Familie unter den Käfern, sodass pauschal keine Aussage zu vermehrten Vorkommen an Bäumen getroffen werden kann", erklärte Sabrina Rötsch vom NABU. "Grundsätzlich sind Insekten in der warmen Jahreshälfte aktiv, sodass damit zu rechnen ist, dass man im Sommer Insektenarten begegnen kann."

Rüsselkäfer sollen dabei auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert sein. Das geht so weit, dass man anhand des Futterplatzes Rückschlüsse auf die Art des Käfers ziehen kann.

Aufgrund dieser Spezialisierung treten Arten meist nur in Monokulturen beispielsweise in der Landwirtschaft als Schädlinge auf. Laut Stadtverwaltung sollen sie grundsätzlich jedoch wichtige Funktionen innerhalb unseres Ökosystems abdecken, so würden sie unter anderem vielen insektenfressenden Tieren als Nahrung dienen.