Immer wieder kleine blaue Käfer auf Euren Shirts? "Sollten nicht als Schädling betrachtet werden"
Leipzig - Wenn Ihr aktuell in Leipzig unterwegs seid und dabei mal farbenfrohe Kleidung tragt, sind sie Euch vielleicht schon aufgefallen: kleine, blaue Käfer mit Rüssel, die Euch als Landeplatz genutzt haben. Besonders entlang der Karli scheinen die Tierchen derzeit gehäuft aufzutreten. Aber sind sie auch ein Problem? TAG24 hat nachgefragt.
Die Rede ist von sogenannten Rüsselkäfern, von denen allein in Sachsen rund 800 Arten existieren, wie TAG24 vonseiten der Leipziger Stadtverwaltung erfuhr. "Es ist davon auszugehen, dass Arten aus der Familie im gesamten Stadtgebiet verbreitet sind."
Meldungen über ein verstärktes Auftreten seien weder bei der Stadt noch beim Leipziger Regionalverband des Naturschutzbundes NABU eingegangen. "Rüsselkäfer zählen zur artenreichsten Familie unter den Käfern, sodass pauschal keine Aussage zu vermehrten Vorkommen an Bäumen getroffen werden kann", erklärte Sabrina Rötsch vom NABU. "Grundsätzlich sind Insekten in der warmen Jahreshälfte aktiv, sodass damit zu rechnen ist, dass man im Sommer Insektenarten begegnen kann."
Rüsselkäfer sollen dabei auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert sein. Das geht so weit, dass man anhand des Futterplatzes Rückschlüsse auf die Art des Käfers ziehen kann.
Aufgrund dieser Spezialisierung treten Arten meist nur in Monokulturen beispielsweise in der Landwirtschaft als Schädlinge auf. Laut Stadtverwaltung sollen sie grundsätzlich jedoch wichtige Funktionen innerhalb unseres Ökosystems abdecken, so würden sie unter anderem vielen insektenfressenden Tieren als Nahrung dienen.
Das kann dazu führen, dass Ihr zum Landeplatz für kleine Krabbeltiere werdet
"Des Weiteren reduzieren sie aufgrund ihrer Wirtsspezifität gezielt Dominanzbestände diverser Pflanzenarten und tragen damit zum Erhalt der Biodiversität entscheidend bei", erfuhr TAG24 vom Amt für Umweltschutz.
Auch im Garten, so ergänzte Sabrina Rötsch, gehören Rüsselkäfer zum Ökosystem "und sollten nicht als 'Schädling' betrachtet werden. In den seltensten Fällen schädigen die kleinen Rüsselkäfer die komplette Pflanze."
Der Naturschützerin zufolge könne bunte und stark gemusterte Kleidung ganz grundsätzlich Insekten anziehen und von diesen als Landeplatz genutzt werden. Oftmals seien die Tiere auf der Suche nach Pflanzen und würden die Kleidung wahrscheinlich für eine Blüte halten. "Auch stark riechende Deos und Parfüms können Insekten anlocken."
Inwiefern das auch auf den Rüsselkäfer zutrifft, sei ihr nicht bekannt. Die Antwort kann man aktuell jedoch recht einfach auf der Karli oder auch im Bereich der Eisenbahnstraße erhalten - oder eben ein dunkleres T-Shirt anziehen.
Titelfoto: Montage: privat