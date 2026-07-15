72-Jähriger stirbt nach Tiger-Attacke: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung

Leipzig/Dölzig - Tragische Entwicklung nach der Tiger-Attacke auf dem Gelände von "Tiger-Queen" Carmen Zander (52 ) : Wie Leipzigs Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, ist der von dem Raubtier angegriffene 72-Jährige inzwischen im Krankenhaus gestorben. Gegen Zander werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen ermittelt.

Rettungskräfte transportieren den verletzten 72-Jährigen nach der Tiger-Attacke vom Gelände von Carmen Zander (52). Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilte, ist der Mann inzwischen im Krankenhaus verstorben. © Michael Strohmeyer

Der Helfer der ehemaligen Dompteurin, der Mitte Mai von deren Tiger Sandokan angegriffen und dabei schwer verletzt wurde, sei bereits am Freitag verstorben, während er sich noch immer in Behandlung befand.

Eine Obduktion sei inzwischen angeordnet worden, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. "Das Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor."

Der 72-Jährige soll sich seit der Attacke ununterbrochen in stationärer Behandlung befunden haben.

Weil er der Einzige war, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit den Tigern auf dem Gelände befand, wurde von vielen Seiten darauf gehofft, dass er wieder zu Kräften kommt und sich zu den Ereignissen äußern kann. Diese Hoffnungen bleiben nun unerfüllt.