Imperii-Bar in Leipzig: Daher hat das Lokal seinen Namen
Leipzig - Wer oft in der Leipziger Innenstadt unterwegs ist, sollte das "Imperii" kennen. Der Name ist so speziell wie ein Cocktail-Special, das kürzlich einige Feinschmecker anzog.
André Kempe (51) und seine rechte Hand Sigune Suckale (62) haben sich vor zehn Jahren in das Erdgeschoss-Lokal des Neubaus "Oelßners Hof" an der Ecke Brühl/Ritterstraße eingemietet. Auf zwei Etagen führt das Paar mit seinen sechs Mitarbeitern die Bar, die dienstags bis samstags ab 16 Uhr geöffnet hat.
Hier gibt's neben zwölf klassischen auch jede Menge außergewöhnliche Cocktails, die regelmäßig wechseln und zudem erlesene Weine, die zweimal vom unabhängigen "HENRIS Weinguide" ausgezeichnet wurden.
"Und wir haben auch eine kleine, feine, gut ausgewählte Speisekarte, machen Burgerbrötchen und Nudeln selbst", sagt Suckale, die vorher das Matrigal (heute Little Vision) in der Gottschedstraße.
Übrigens: "Imperii" leitet sich von den sich früher in Leipzig kreuzenden Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii ab.
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Imperii in Leipzig: Hier trinkt und isst das Auge mit
Vergangenen Freitag wartete zudem ein Special auf die Gäste.
Die beliebte Aperitif-Marke Lillet organisierte mit dem "Imperii" einen Cocktail-Abend, bei dem zehn Drinks auf einer eigens kreierten Karte standen.
Unter anderem "All Eyes On Us", gemixt aus Lillet Rosé, Tomate, Estragon, Verjus, Tonic und Pfirsichlimonade oder "Made You Look" mit Lillet Rouge, Cranberry, Rucola, Enzian, Birne, Soda und einem Wassermelonen-Feta-Schaum.
TAG24-Redakteur Nico Zeißler hat die alkoholfreie Variante "To Good To Leave" mit Lillet 0%, Ananas, Macadamia, Orange, Zitronenpfeffer, Verjus und Kokosnussmilch am besten geschmeckt.
Generell sollen leichte Drinks und spritzige Mischungen im bevorstehenden Sommer angesagt sein, weiß die Kölner Barkeeperin Alexandra Pröse (28), die die Gäste am Lillet-Abend mit ihren Kreationen verwöhnt hatte. "Auch Sarti ist und bleibt angesagt", so die gebürtige Dresdnerin.
Titelfoto: Bildmontage: Susann Friedrich