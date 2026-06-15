Imperii-Bar in Leipzig: Daher hat das Lokal seinen Namen

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Wer die Leipziger Innenstadt kennt, kennt sicher auch das "Imperii". Der Name ist so speziell wie ein Cocktail-Special, das kürzlich einige Feinschmecker anzog.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Wer oft in der Leipziger Innenstadt unterwegs ist, sollte das "Imperii" kennen. Der Name ist so speziell wie ein Cocktail-Special, das kürzlich einige Feinschmecker anzog.

Barkeeperin Alexandra Pröse (28) reiste extra aus Köln an.
Barkeeperin Alexandra Pröse (28) reiste extra aus Köln an.  © Susann Friedrich

André Kempe (51) und seine rechte Hand Sigune Suckale (62) haben sich vor zehn Jahren in das Erdgeschoss-Lokal des Neubaus "Oelßners Hof" an der Ecke Brühl/Ritterstraße eingemietet. Auf zwei Etagen führt das Paar mit seinen sechs Mitarbeitern die Bar, die dienstags bis samstags ab 16 Uhr geöffnet hat.

Hier gibt's neben zwölf klassischen auch jede Menge außergewöhnliche Cocktails, die regelmäßig wechseln und zudem erlesene Weine, die zweimal vom unabhängigen "HENRIS Weinguide" ausgezeichnet wurden.

"Und wir haben auch eine kleine, feine, gut ausgewählte Speisekarte, machen Burgerbrötchen und Nudeln selbst", sagt Suckale, die vorher das Matrigal (heute Little Vision) in der Gottschedstraße.

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Übrigens: "Imperii" leitet sich von den sich früher in Leipzig kreuzenden Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii ab.

Die Ruhe vor dem Sturm.
Die Ruhe vor dem Sturm.  © Susann Friedrich
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Sigune Suckale (62) mit drei Lillet-Drinks auf dem Weg zu ihren Gästen.
Sigune Suckale (62) mit drei Lillet-Drinks auf dem Weg zu ihren Gästen.  © Susann Friedrich

Imperii in Leipzig: Hier trinkt und isst das Auge mit

Blick in die Küche: Imperii-Chef André Kempe (51) hat alle Hände voll zu tun.
Blick in die Küche: Imperii-Chef André Kempe (51) hat alle Hände voll zu tun.  © Susann Friedrich

Vergangenen Freitag wartete zudem ein Special auf die Gäste.

Die beliebte Aperitif-Marke Lillet organisierte mit dem "Imperii" einen Cocktail-Abend, bei dem zehn Drinks auf einer eigens kreierten Karte standen.

Unter anderem "All Eyes On Us", gemixt aus Lillet Rosé, Tomate, Estragon, Verjus, Tonic und Pfirsichlimonade oder "Made You Look" mit Lillet Rouge, Cranberry, Rucola, Enzian, Birne, Soda und einem Wassermelonen-Feta-Schaum.

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TAG24-Redakteur Nico Zeißler hat die alkoholfreie Variante "To Good To Leave" mit Lillet 0%, Ananas, Macadamia, Orange, Zitronenpfeffer, Verjus und Kokosnussmilch am besten geschmeckt.

Neben Drinks gibt's im Imperii auch eine feine ausgewählte Speisekarte.
Neben Drinks gibt's im Imperii auch eine feine ausgewählte Speisekarte.  © Susann Friedrich
Das Imperii liegt in der Leipziger Innenstadt am Brühl, Ecke Ritterstraße.
Das Imperii liegt in der Leipziger Innenstadt am Brühl, Ecke Ritterstraße.  © Susann Friedrich
Im Obergeschoss steht ein separater Raum zur Verfügung, den man für Veranstaltungen mieten kann.
Im Obergeschoss steht ein separater Raum zur Verfügung, den man für Veranstaltungen mieten kann.  © Susann Friedrich

Generell sollen leichte Drinks und spritzige Mischungen im bevorstehenden Sommer angesagt sein, weiß die Kölner Barkeeperin Alexandra Pröse (28), die die Gäste am Lillet-Abend mit ihren Kreationen verwöhnt hatte. "Auch Sarti ist und bleibt angesagt", so die gebürtige Dresdnerin.

Titelfoto: Bildmontage: Susann Friedrich

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