Imperii-Bar in Leipzig: Daher hat das Lokal seinen Namen

Leipzig - Wer oft in der Leipziger Innenstadt unterwegs ist, sollte das "Imperii" kennen. Der Name ist so speziell wie ein Cocktail-Special, das kürzlich einige Feinschmecker anzog.

Barkeeperin Alexandra Pröse (28) reiste extra aus Köln an. © Susann Friedrich

André Kempe (51) und seine rechte Hand Sigune Suckale (62) haben sich vor zehn Jahren in das Erdgeschoss-Lokal des Neubaus "Oelßners Hof" an der Ecke Brühl/Ritterstraße eingemietet. Auf zwei Etagen führt das Paar mit seinen sechs Mitarbeitern die Bar, die dienstags bis samstags ab 16 Uhr geöffnet hat.

Hier gibt's neben zwölf klassischen auch jede Menge außergewöhnliche Cocktails, die regelmäßig wechseln und zudem erlesene Weine, die zweimal vom unabhängigen "HENRIS Weinguide" ausgezeichnet wurden.

"Und wir haben auch eine kleine, feine, gut ausgewählte Speisekarte, machen Burgerbrötchen und Nudeln selbst", sagt Suckale, die vorher das Matrigal (heute Little Vision) in der Gottschedstraße.

Übrigens: "Imperii" leitet sich von den sich früher in Leipzig kreuzenden Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii ab.