Rekordsumme erreicht: Fußballprofis kicken in Leipzig für krebskranke Kinder

Leipzig - Seit 25 Jahren findet das große Benefizfußballturnier "Kick den Krebs" zugunsten krebskranker Kinder und ihrer Familien statt. Was als kleines Turnier begann, hat sich mittlerweile zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt, an der jedes Jahr zahlreiche Fußballpromis und Firmen teilnehmen.

Marco Rose (49, M.) unterstützt das "Kick den Krebs"-Benefizturnier seit vielen Jahren. Ab 1. Juli wird er den AFC Bournemouth als Trainer übernehmen. © Susann Friedrich Fotografie

Der frisch verpflichtete Premier-League-Coach und Ur-Leipziger Marco Rose (49) ist seit vielen Jahren ein fester Teil des Turniers. Selbstverständlich war er auch am Samstag beim großen Jubiläum wieder im Südost-Stadion des SSV Stötteritz in Leipzig dabei.

Viele fragten sich allerdings, ob Rose nächstes Jahr auch noch kommen oder in England bleiben wird. "Unabhängig davon, wo ich bin und wann ich wo bin, ist das hier meine Heimat und wird immer meine Heimat bleiben", erklärte er.

Zusammen mit Rose kickten dieses Jahr in der Allstar-Mannschaft unter anderem auch René Adler (41), Perry Bräutigam (63), Sebastian Heidinger (40), Dominik Kaiser (37), Peer Kluge (45), Ingo Hertzsch (48) und Torsten Kracht (58).

Wer jetzt denkt, dass bei so viel Fußballprominenz ja schon von vornherein klar ist, wer den Sieg holt, liegt falsch. Die Kicker flogen schon in der Vorrunde raus. Insgesamt haben 24 Mannschaften mitgemacht – alles natürlich für den guten Zweck, der ganz klar im Fokus der Veranstaltung steht.

Als der Sporttherapeut und frühere Fußballprofi Markus Wulftange (59) 2001 das erste Mal das Turnier ausrichtete, hätte er nicht erwartet, dass seitdem rund 400.000 Euro gesammelt wurden. Auch am Samstag wurde eine Rekordsumme erreicht: Insgesamt kamen 56.000 Euro zusammen.