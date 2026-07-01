In kleinen Schritten zum ersehnten Ziel: LVB geben nächste Bahnlinien frei
Leipzig - Die unermüdliche Arbeit der LVB-Angestellten sowie zahlreicher Freiwilliger macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien ihren Betrieb - wenn auch eingeschränkt - wieder aufnehmen.
"Die Linie 7 verbindet nun Alt-West mit der Innenstadt!", so die freudige Nachricht der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in den Sozialen Medien.
Diese verkehrt ab sofort im 20-Minuten-Takt zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und der Philipp-Reis-Straße.
Ebenfalls auf der Linie 7 wird auch zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Sommerfeld gefahren. Gleichzeitig ist zudem die Linie 3 zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Taucha ans Netz gegangen. Beide sind auch im 20-Minuten-Takt unterwegs.
Das sei vor allem den fleißigen Kollegen und Kolleginnen sowie freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die seit Tagen die während der großen Hitze am Wochenende flüssig gewordene Bitumenmasse von den Gleisen kratzen.
Das Ziel: Dem regulären Tramverkehr so Schritt für Schritt näherzukommen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Freigabe weiterer Tramlinien soll bald folgen
Laut dem Sondernetzplan ist vorgesehen, dass folgende Strecken als nächstes freigegeben werden können:
- Linie 14 zwischen Angerbrücke und Wilhelm-Leuschner-Platz
- Linie 15 zwischen Miltitz und Wilhelm-Leuschner-Platz
Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Die LVB halten Euch ständig auf Ihrer Webseite und in ihren Sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Über die Fahrpläne könnt Ihr Euch in der LeipzigMOVE-App informieren.
Der komplette Leipziger Straßenbahnverkehr kam am Samstag bei Temperaturen von fast 40 Grad zum Erliegen, nachdem die Gleise durch die klebrige Masse nicht mehr sicher befahrbar war. Seit Montag ist Linie 1 verkürzt wieder im Einsatz, seit Dienstag auch Linie 11.
Erstmeldung am 1. Juli, 11.29 Uhr. Aktualisiert um 12.25 Uhr.
Titelfoto: Christian Grube