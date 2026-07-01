In kleinen Schritten zum ersehnten Ziel: LVB geben nächste Bahnlinien frei

Leipzig - Die unermüdliche Arbeit der LVB-Angestellten sowie zahlreicher Freiwilliger macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien ihren Betrieb - wenn auch eingeschränkt - wieder aufnehmen.

Im Sondernetzplan sieht man, welche Linien wie fahren. © Leipziger Verkehrsbetriebe

"Die Linie 7 verbindet nun Alt-West mit der Innenstadt!", so die freudige Nachricht der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in den Sozialen Medien.

Diese verkehrt ab sofort im 20-Minuten-Takt zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und der Philipp-Reis-Straße.

Ebenfalls auf der Linie 7 wird auch zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Sommerfeld gefahren. Gleichzeitig ist zudem die Linie 3 zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Taucha ans Netz gegangen. Beide sind auch im 20-Minuten-Takt unterwegs.

Das sei vor allem den fleißigen Kollegen und Kolleginnen sowie freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die seit Tagen die während der großen Hitze am Wochenende flüssig gewordene Bitumenmasse von den Gleisen kratzen.

Das Ziel: Dem regulären Tramverkehr so Schritt für Schritt näherzukommen.