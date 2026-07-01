Großeinsatz bei Leipziger Tiger-Queen: Raubkatzen sollen wohl nach Spanien gebracht werden

Schkeuditz - Die Tigerattacke nahe Leipzig vor einigen Wochen hat offenbar Konsequenzen: Seit Mittwochmorgen läuft bei der sogenannten "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) in Nordsachsen ein größerer Polizeieinsatz.

Die Polizei ist mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. © Michael Strohmeyer

Die Maßnahme im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig laufe seit ungefähr 7 Uhr, berichtete Sebastian Stöber, Sprecher des Landratsamts Nordsachsen, auf Anfrage von TAG24.

Details zu den genauen Hintergründen und Abläufen am Mittwochmorgen konnte er noch nicht nennen, aber es gehe darum, "das Wohl der Tiere zu verbessern", sagte er.

Zahlreiche Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Veterinäramts sind vor Ort. Der Einsatz sei in den letzten Zügen, sagte Stöber auf Nachfrage am Mittag.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr und auch auf Fotos zu sehen ist, wurden die Tiere in Transportboxen verladen. Demnach sei geplant, dass die Tiger nach Spanien gebracht werden. Details wie diese konnte der Sprecher am Vormittag noch nicht bestätigen, verwies auf die weiteren Ermittlungen.