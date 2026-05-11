In wenigen Minuten 100.000 Euro Schaden: Inhaber nach Blitz-Diebstahl in Geschäft schockiert

Leipzig - In der Nacht zu Montag wurde in ein Fahrradgeschäft in der Leipziger Innenstadt eingebrochen. Die Mitarbeiter und der Inhaber des Rothaí Bikestore sind schockiert, denn die Diebe gingen extrem professionell vor.

Die schwere und doppelt verriegelte Eingangstür wurde innerhalb weniger Sekunden aufgebrochen. © Christian Grube

Gegen 2 Uhr nachts rollte ein weißer Fiat Ducato vor das Geschäft in der Jacobstraße 1 im Leipziger Zentrum-Nordwest.

Unbekannte Täter brachen in den Laden ein und stahlen mindestens 18 hochwertige Fahrräder. Das bestätigte auch die Polizei am Montagvormittag.

André Schulze (51), Geschäftsführer des Rothaí Bikestore, zeigte sich gegenüber TAG24 schockiert. "Es ging sehr schnell", sagte er.

Auf Überwachungsaufnahmen war zu sehen, wie zwei Personen die doppelt verriegelte und schwere Eingangstür aufbrachen. Ein Augenzeuge soll Letzteres gegenüber der Polizei auch bestätigt haben.

Sofort ging die Alarmanlage an, doch die Täter dämpften die Sirene, indem sie Bauschaum darauf sprühten. Innerhalb von zwei Minuten trugen sie die Räder aus dem Laden und in ihren Transporter. "Die wussten genau, welche Räder sie greifen müssen", so Schulze.

Dabei wählten sie unter anderem bewusst hochwertige Rennräder und Gravelbikes der Marken "Cervelo" und "Bianchi" aus. Sie werden im Geschäft für mehrere tausend Euro verkauft.