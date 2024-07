Investitionen in Milliardenhöhe geplant: DHL verlängert Vertrag mit Flughafen bis 2053

Seit 2008 arbeiten DHL und die MFAG mittlerweile schon zusammen und entwickelten am Leipziger Flughafen eines der wichtigsten Luftfrachtdrehkreuze Europas.

Insgesamt sind am Flughafen Halle/Leipzig 17.200 Mitarbeiter in über 220 Unternehmen beschäftigt. © dpa/Hendrik Schmidt

In der gemeinsamen Presseerklärung ist von weiteren "Milliardeninvestitionen in der Region" die Rede.

"Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne die tausenden Beschäftigten der DHL und der MFAG nicht möglich gewesen. Ihre Arbeit und hohes Engagement trägt die positive Entwicklung hier am Standort. Ihnen gilt unser besonderer Dank", unterstreicht Götz Ahmelmann, CEO der MFAG.

Insgesamt sind über 17.200 Mitarbeiter an den zwei Flughafen-Standorten in über 220 Unternehmen und Behörden beschäftigt. 13.000 davon am Flughafen Halle/Leipzig.

Der deutschen Presse-Agentur zufolge zahlt die DHL Group künftig rund 20 Prozent mehr an die MFAG.

Darüber hinaus soll unter anderem auch eine Anpassung der Nachtflugkomponente Bedingung sein.