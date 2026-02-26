Ist das noch ein Fahrrad, oder kann das weg? Hunderte Schrottbikes verunstalten Leipzig

Leipzig - Immer mehr schrottreife Fahrräder blockieren oft unnötig Stellplätze oder verunstalten die Gegenden.

Fast 3000 solcher Schrottfahrräder hat die Stadt in den letzten zehn Jahren erfasst. (Archivfoto) © Lutz Brose

In den letzten zehn Jahren wurden laut der Stadt Leipzig fast 3000 solcher Drahtesel vom Stadtordnungsdienst erfasst und von der Stadtreinigung beseitigt.

Allein im Umfeld des Hauptbahnhofes befinden sich derzeit rund 30 Kandidaten für den Schmelzofen.

Dabei gibt es etliche Möglichkeiten, alte Bikes sauber loszuwerden. Es gibt Hilfsprojekte und Organisationen, die gebrauchte Räder annehmen, aufbereiten und an Bedürftige günstig oder kostenlos abgeben.

Wenn die Fahrräder gar nichts mehr taugen, können diese auf den Wertstoffhöfen ihre vorläufig letzte Ruhe finden. Auch Kleinanzeigen auf den gängigen Portalen bewirken manchmal Wunder.