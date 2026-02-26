Ist das noch ein Fahrrad, oder kann das weg? Hunderte Schrottbikes verunstalten Leipzig
Von Lutz Brose
Leipzig - Immer mehr schrottreife Fahrräder blockieren oft unnötig Stellplätze oder verunstalten die Gegenden.
In den letzten zehn Jahren wurden laut der Stadt Leipzig fast 3000 solcher Drahtesel vom Stadtordnungsdienst erfasst und von der Stadtreinigung beseitigt.
Allein im Umfeld des Hauptbahnhofes befinden sich derzeit rund 30 Kandidaten für den Schmelzofen.
Dabei gibt es etliche Möglichkeiten, alte Bikes sauber loszuwerden. Es gibt Hilfsprojekte und Organisationen, die gebrauchte Räder annehmen, aufbereiten und an Bedürftige günstig oder kostenlos abgeben.
Wenn die Fahrräder gar nichts mehr taugen, können diese auf den Wertstoffhöfen ihre vorläufig letzte Ruhe finden. Auch Kleinanzeigen auf den gängigen Portalen bewirken manchmal Wunder.
Nicht jedes unschöne Bike ist ein Schrottfahrrad
Sollten die Rostlauben dennoch auf der Straße landen, werden sie in der Regel vom Stadtordnungsdienst erfasst und mit einer Banderole samt Aufforderung zum Entfernen oder zur Instandsetzung versehen.
Sollten die Fahrräder, meist innerhalb eines Monats, nicht beräumt worden sein, führt dies die Stadtreinigung auf Grundlage des Sächsischen Straßengesetzes aus.
Unentdeckte Schrotträder können zudem über den Mängelmelder der Stadt angezeigt werden. Dabei weist die Stadt jedoch darauf hin, dass nicht jedes unschöne Bike ein Schrottfahrrad ist. Das Radl muss schon deutliche Mängel aufweisen, fahruntüchtig sein und hoher Wartungsaufwand bestehen.
Wer sich nicht sicher ist, muss sich aber keine Sorgen machen. Die Bediensteten sind dahingehend geschult und prüfen im Einzelfall.
