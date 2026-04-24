Ist Leipzig notfallmedizinisch gut aufgestellt? Chefarzt nennt die Fakten

Leipzig - Wie gut ist Leipzig bei medizinischen Notfällen aufgestellt? Unter anderem darum ging es in der neuen Folge des Podcasts " Leipzig und Leute " von und mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD). Sein Gesprächspartner ist dieses Mal Dr. Robert Stöhr, Notarzt und Leiter der Zentralen Notaufnahme am Städtischen Klinikum St. Georg.

Dr. Robert Stöhr (l.) ist seit 2025 Chefarzt der Notaufnahme am St. Georg. In der neuen Podcastfolge spricht er mit dem Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD, r.) © Stadt Leipzig

Dr. Stöhr ist seit 2014 ausschließlich in der Notfallmedizin tätig und hat dabei schon vieles erlebt, aber manche Einsätze seien auch für den erfahrenen Arzt schwierig. "Das, was uns allen am nächsten geht, sind Kindernotfälle", sagt er.

"Ich stelle mir das manchmal physisch belastend vor. Wie geht man damit um?", fragt der Oberbürgermeister.

"Man hat natürlich eine gewisse berufliche Distanz, und meine Meinung ist, dass man die Kliniktür schließen und es nicht mit nach Hause nehmen sollte", erklärt der Mediziner. Am Ende des Tages gehöre das auch zu seinem Beruf.

Doch wie gut ist die notfallmedizinische Versorgung in Leipzig? Der Experte ist zufrieden. "Leipzig selbst ist exzellent aufgestellt. Es hat den großen Vorteil, sehr kompakt zu sein. Wir haben kurze Wege."

Wer in welches Krankenhaus kommt, hänge laut Stöhr oft von der örtlichen Lage ab. Patienten, die im Norden den Rettungsdienst rufen, würden beispielsweise oft ins St. Georg kommen.