Jetzt geht's so richtig los: Das könnt Ihr alles schon am neuen Stadthafen erleben
Leipzig - Der Sommer steht in den Startlöchern - genau die richtige Zeit also, dass der Leipziger Stadthafen nach den langen Bauarbeiten im neuen Glanz erstrahlt. In dieser Woche startet der Probebetrieb und auch einer der Gastronomiebereiche öffnet seine Türen für die ersten Gäste.
Es ist eine aufregende Woche für die Betreiber des Stadthafens: Noch laufen die letzten Arbeiten, doch schon ab Freitag können die ersten Paddler mit ihren Booten ihre Runden durch den Hafen drehen, denn an diesem Tag startet der Probebetrieb.
Das wird vermutlich nicht nur Wassersportler freuen, sondern auch Touristen, die sich bei den sommerlichen Temperaturen ebenfalls zuhauf auf Leipzigs Gewässern tummeln.
Man kann natürlich auch Kanus und Drachenboote ausleihen oder eine der Bootsrundfahrten buchen, die nun nicht mehr vom Interimssteg am Schreberbad starten, sondern direkt vom Stadthafen.
Und wer nach dem Paddeln Hunger und Durst hat, kann ab Samstag auch schon mal im neuen Restaurant DOCK 20 vorbeischauen, denn zumindest der Selbstbedienungsbereich eröffnet dann und bietet 72 Personen Platz.
Das vollständige Angebot des Lokals steht laut Stadthafen-Geschäftsführer Jan Benzien ab 6. Juni zur Verfügung, darunter das À-la-carte-Restaurant mit 43 Plätzen im Hauptgebäude und das Eventloft im ersten Obergeschoss mit Außenbalkon und Hafenblick. Es bietet Platz für 110 Personen.
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Motorbootrundfahrten bald auch mit Buffet im neuen Restaurant
Bis es so weit ist, sollen hier und da noch einige Abläufe optimiert werden. Der Gastronomie- und Eventbereich bildet das Herzstück des neuen Stadthafens.
Die Öffnungszeiten bleiben auch während des Probebetriebs die gleichen: Boote ausleihen und an Touren teilnehmen könnt Ihr zwischen 9.45 und 19 Uhr. Der SB-Bereich im DOCK 20 ist von 9 bis 22 Uhr geöffnet.
Ab 1. Juni können außerdem die ersten der 40 neuen Liegeplätze mit Booten belegt werden. Voraussetzung: Euer Boot muss elektrobetrieben sein und es gibt auch bei der Höhe und Größe Begrenzungen. Weitere Infos bekommt Ihr, wenn Ihr Euch unter [email protected] bei den Betreibern meldet.
Ab Juni könnt Ihr dann Motorbootrundfahrten inklusive saisonalem Hafenbuffet im DOCK 20 buchen. Freie Termine findet Ihr auf der Webseite des Stadthafens.
Der Juli bietet ebenfalls ein großes Highlight: Am 18. und 19. Juli findet das 1. Große Hafenfest in Form eines Streetfood-Festivals statt.
Titelfoto: @ringophotoz I Stadthafen Leipzig