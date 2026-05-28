Neues Freizeitangebot für Jung und Alt am Markkleeberger See: Dann startet der Betrieb
Von Anke Brod
Markkleeberg - Das jüngste Baby heißt "Soccer Golf", den Eröffnungstermin bestimmt die Natur: Direkt neben dem Kletterpark Markkleeberg entsteht für 224.000 Euro aktuell ein brandneues Freizeitangebot, eine Melange aus Fußball und Golf. TAG24 schaute sich auf der Baustelle um.
"Freut Euch auf das Golfen mit einem Fußball durch einen Parcours und über verschiedene Hindernisse", lautet die vielversprechende Beschreibung der Betreiber im Vorfeld.
Auf insgesamt 13 Bahnen können Jung und Alt vermutlich ab den sächsischen Sommerferien "Am Paddelsteg 2" in Markkleeberg ihre Geschicklichkeit testen.
Der Ball darf auf der 7000 Quadratmeter großen Anlage nicht zu schnell oder wuchtig in Rohre, um Fässer herum und letztlich in überdimensionale Golflöcher gekickt werden, denn die Sportart verlangt Fingerspitzengefühl. Geht der Ball im Eifer des Gefechts daneben, drohen Strafpunkte.
Für eine natürliche Bahnbegrenzung sorgt Langgras im Sinne artenreicher Schmetterlingswiesen.
Geht alles klar, seid Ihr in einer Stunde mit allem durch. Gespielt wird in Gruppen bis zu fünf Personen, geeignet ist "Soccer Golf" für Kinder ab vier Jahren. Im Umkreis von 80 Kilometern gibt es bei alledem nur eine weitere Anlage dieser Art, und zwar in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt).
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Actionreiche Freizeitangebote am See
Die künftige Anlage zählt ebenso wie der benachbarte Kletterpark, die Adventure Golf Anlage und der Kanupark mit Rafting und Wellensurfing zum niedrigschwelligen Freizeitangebot der betreibenden Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (kurz EGW), wie TAG24 vor Ort von Prokurist Bernd Walther (47) erfuhr.
"Somit bieten wir den Besuchern fünf Aktionspunkte aus einer Hand", freute er sich gemeinsam mit Anett Commichau (50) von der Marketing-Abteilung.
Die Bahnen beim Soccer Golf bestehen aus Naturrasen, nur bei Start und Ziel kommt Kunstrasen zum Einsatz. Die naturnahe Gestaltung spiegelt sich überdies in der Verwendung von Findlingen, Sandbunkern oder Robinienstämmen wider.
In der aktuellen Bauphase wurden demnach bereits 2000 Quadratmeter Rollrasen verlegt, ein wichtiger Schritt für die praktische Projektumsetzung.
Der Rollrasen muss nun kräftig wachsen - weshalb tatsächlich die Natur den exakten Eröffnungstermin bestimmt!
Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod