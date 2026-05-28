Neues Freizeitangebot für Jung und Alt am Markkleeberger See: Dann startet der Betrieb

Markkleeberg - Das jüngste Baby heißt "Soccer Golf", den Eröffnungstermin bestimmt die Natur: Direkt neben dem Kletterpark Markkleeberg entsteht für 224.000 Euro aktuell ein brandneues Freizeitangebot, eine Melange aus Fußball und Golf. TAG24 schaute sich auf der Baustelle um.

Beim "Soccer Golf" geht es nicht darum, den Ball einfach nur ins Tor zu schießen. Man braucht auch Geschick und Gefühl, um den Parcours zu meistern. © Anke Brod

"Freut Euch auf das Golfen mit einem Fußball durch einen Parcours und über verschiedene Hindernisse", lautet die vielversprechende Beschreibung der Betreiber im Vorfeld.

Auf insgesamt 13 Bahnen können Jung und Alt vermutlich ab den sächsischen Sommerferien "Am Paddelsteg 2" in Markkleeberg ihre Geschicklichkeit testen.

Der Ball darf auf der 7000 Quadratmeter großen Anlage nicht zu schnell oder wuchtig in Rohre, um Fässer herum und letztlich in überdimensionale Golflöcher gekickt werden, denn die Sportart verlangt Fingerspitzengefühl. Geht der Ball im Eifer des Gefechts daneben, drohen Strafpunkte.

Für eine natürliche Bahnbegrenzung sorgt Langgras im Sinne artenreicher Schmetterlingswiesen.

Geht alles klar, seid Ihr in einer Stunde mit allem durch. Gespielt wird in Gruppen bis zu fünf Personen, geeignet ist "Soccer Golf" für Kinder ab vier Jahren. Im Umkreis von 80 Kilometern gibt es bei alledem nur eine weitere Anlage dieser Art, und zwar in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt).