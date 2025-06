Jetzt ist es fix: Neue Leipziger Schwimmhalle öffnet im August

Leipzig - Die Architekten haben den überdimensionalen Spindschlüssel bereits offiziell an die Leipziger Sportbäder übergeben. Damit steht der Eröffnung des neuen Sportbades am Rabet nicht mehr viel entgegen. Einen Termin gibt es auch schon: den 11. August.

Die neue Schwimmhalle wird die modernste in Leipzig. Leistungssportler, Freizeitschwimmer und Familien sollen hier zusammen Sport treiben. © Leipziger Gruppe

Seit 2022 wird auf dem Otto-Runki-Platz in Neustadt-Neuschönefeld gebaut. Entstanden ist ein Komplex mit einem 25-Meter-Schwimmbecken, einem Lehrbecken und einem Kinderplanschbecken.

Außerdem gibt es einen Athletikraum, einen Besprechungsraum für Vereine und natürlich Umkleiden, Büros und ein Foyer mit Aufenthaltsbereich.

20 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Einen erheblichen Teil hat die Stadt Leipzig bezahlt.

"Als Stadt ist uns dieses Bad wichtig. Es bringt für die gesamte Stadt eine weitere Verbesserung von Schwimmangeboten, Kursen und dem Gesundheitssport. Der Stadtteil wird urban aufgewertet", erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) in einer Pressemitteilung.

Am 11. August, also pünktlich zum Start des neuen Schuljahres in Sachsen, wird das Bad für die Öffentlichkeit eröffnet. "Damit stellen wir pünktlich zum Schulstart allen Nutzern dringend benötigte Wasserflächen zur Verfügung", sagte Sportbäder-Chef Martin Gräfe.