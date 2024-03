Karaoke, Hollywoodstars und Glitzer-Partys: Das ist in Leipzig diese Woche Programm

Leipzig - Egal ob Montag oder Freitag, Leipzig gönnt sich an keinem Wochentag eine Ruhepause. Welche Veranstaltungen diese Woche darauf warten, entdeckt zu werden, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

1999 wurde Schauspieler Thomas Ian Nicholas (43) als Kevin Meyers in der Teenie-Filmreihe "American Pie" bekannt. Seither hat der 43-Jährige die Branche gewechselt und weckt mit nostalgischen Pop-Punk-Klängen Erinnerungen an die Zeit der frühen 2000er-Jahre. Mit seiner Band im Schlepptau führt ihn die Tour seines siebten Studioalbums "Never Enough" am Dienstag auch in die sächsische Metropole. Tickets bekommt Ihr vorab auf Eventim.de.