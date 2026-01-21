Keine Entspannung in Sicht: So lange stehen Pendler in Leipzig und Dresden im Stau

Leipzig - Im vergangenen Jahr standen Autofahrer im Raum Leipzig zusammengerechnet fast fünfeinhalb Tage oder 131 Stunden im Stau. In Dresden waren es während der Hauptverkehrszeiten fast fünf Tage (116 Stunden), wie die Auswertung des TomTom Traffic Index zeigt.

Autos stehen auf der Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz im Stau. (Archiv) © Soeren Stache/dpa

Fehlende Infrastruktur und wachsender Verkehrsdruck haben demnach in Sachsen zu einer deutlichen Verschärfung der Verkehrslage geführt.

Dichter Verkehrsfluss während des Berufsverkehrs lässt Autofahrer durchschnittlich mit 38,5 Kilometern pro Stunde durch den Großraum Leipzig fahren, so die Analyseergebnisse des Kartierungsspezialisten TomTom.



Das Staulevel sei hier auf 34,5 Prozent gestiegen. Es beschreibt, wie viel Zeit man zusätzlich für eine gewisse Strecke benötigt.

Braucht man eigentlich für eine Strecke ohne Stau 30 Minuten, so können bei einem Staulevel von 34,5 Prozent rund zehn Minuten zusätzlich eingeplant werden.