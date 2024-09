Kino, Partyraum, Gym: Leipzig bekommt ganze 423 Studentenwohnungen der Extraklasse

In der Kurt-Schumacher-Straße eröffnete am Mittwoch ein ganz besonderes Gebäude. Ab Oktober begrüßt das "Lumis Leipzig" Studenten aus der ganzen Welt.

Von Emily Mittmann

Leipzig - In der Kurt-Schumacher-Straße in Leipzig eröffnete am gestrigen Mittwoch ein ganz besonderes Gebäude. Ab dem 1. Oktober begrüßt das "Lumis Leipzig" Studenten aus der ganzen Welt.

Mit knallenden Korken eröffnete am Mittwoch das Studentenwohnheim "Lumis Leipzig". © EHL Media/Matthew Damarell Mit offiziellem Scheren-Schnitt und knallenden Korken eröffnete am Mittwochabend in Leipzig ein neues Studentenwohnheim. Gegenüber der Haltestelle am Wilhelm-Liebknecht-Platz entstand in einer Bauzeit von circa 20 Monaten aus einer riesigen Brach-Fläche ein Gebäude, das es in sich hat. "Das Lumis ist ein Ort, an dem kosmopolitische Freundschaften und kreative Ideen ein Zuhause finden können", erklärte Immobilien-Experte Erik Ludwig Keppler das Projekt. Leipzig Lokal Höfe am Brühl Verschönerungsaktion: Das hat es mit den Baumaßnahmen auf sich Gerade die Studenten seien es, die Leipzig so jung und dynamisch machen, ergänzte er. "Ich bin davon überzeugt, dass dieses Wohnheim einen positiven Einfluss auf das studentische Leben und die Entwicklung Leipzigs als internationale Universitätsstadt haben wird."

Innerhalb von 20 Monaten entstand aus einer Brach-Fläche ein komfortables Studentenwohnheim. © EHL Media/Matthew Damarell

Gemeinschaftsräume, die keine Wünsche frei lassen

Schon der Eingangsbereich des "Lumis" macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Wohnheim handelt. © EHL Media/Matthew Damarell Bereits der erste Eindruck des Eingangsbereichs des neuen Gebäudes lässt die üblichen Vorstellungen eines Studentenwohnheims alt aussehen. Denn abgesehen von den Apartments, die pünktlich zum Semesterstart im Oktober ihre ersten Bewohner begrüßen, verspricht das "Lumis" noch etliches mehr. Da auch das Zusammensein ein großes Thema bei dem Projekt spielte, sollen ab sofort Gemeinschaftsräume unterschiedlichster Art für eine heimelige Atmosphäre sorgen. Leipzig Lokal Gerettete "Revolution" hilft nicht nur eigenen Kindern So lädt eine Gemeinschaftsküche zum Kochen mit Freunden und Nachbarn ein. In einem Fitness-, Kino- und Gaming-Raum können die Studis nach einem anstrengenden Tag an der Uni abschalten. Nichtsdestotrotz soll natürlich auch das Lernen nicht zu kurz kommen. Und auch dafür muss man sich keinesfalls auf sein Zimmer verziehen. Eine Online-Bibliothek sowie Arbeitsräume bieten hierfür die bestmögliche Arbeitsatmosphäre. Um für die entsprechende Sicherheit zu sorgen, werden alle Gemeinschaftsräume videoüberwacht.

Ein gut bestückter Fitnessraum erspart den Studenten den Weg ins Studio. © EHL Media/Matthew Damarell

Im Gaming-Room können die Bewohner zusammen zocken. Die Konsolen können sich dafür im Eingangsbereich ausgeliehen werden. © EHL Media/Matthew Damarell

Zum Lernen steht den Studierenden zudem eine Online-Bibliothek zur Verfügung. © EHL Media/Matthew Damarell

690 bis 1200 Euro: Voll ausgestattete Zimmer der Extraklasse locken mit Komfort

Voll ausgestattete Apartments sorgen für jede Menge Komfort. © EHL Media/Matthew Damarell Trotz alledem laden natürlich auch die Zimmer des Wohnheims zum Wohlfühlen ein. "Der Plan ist so, Sie können mit dem Koffer nach Leipzig kommen und einziehen", so Keppler. Das bedeutet für das knapp 20 Quadratmeter große Standardzimmer eine ausladende Ausstattung, die unter anderem eine komplette Küche und sogar eine Fußbodenheizung umfasst. Für all das zahlt der Student eine Miete von rund 690 Euro im Monat. In den etwas größeren Zimmern, wie etwa dem Deluxe Studio mit Terrasse für satte 1199 Euro im Monat, reicht der Platz aber durchaus auch für zwei Bewohner. Zielgruppe des Projekts seien vor allem internationale Studenten der Lancaster University und Arbeitende aus aller Welt.

Ein weiterer Bonuspunkt des Gebäudes ist seine zentrale Lage, die spätestens dann deutlich wird, wenn man auf der Dachterrasse Leipzigs Wahrzeichen erblickt. © EHL Media/Matthew Damarell