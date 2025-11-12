Kleine Alma war die Erste: Ganz besonderer Kreißsaal in Sachsen eröffnet
Leipzig - In Leipziger Klinikum St. Georg eröffnet ein neuer Kreißsaal, der es werdenden Müttern ermöglicht, die Geburt nach ihren Wünschen zu gestalten.
Egal ob stehend, hockend, auf dem Rücken oder auf dem Bauch: Im neuen "BE-UP"-Kreißsaal des Klinikums St. Georg ist ab sofort alles möglich.
Mithilfe unterschiedlichster, flexibler Elemente soll Müttern in dem sogenannten "bewegten Kreißsaal" eine aufrechte und aktive Geburt ermöglicht werden. Wie das Klinikum mitteilte, wolle man somit mehr Freiheit, Bewegung und Selbstbestimmung bieten.
"Wir möchten Frauen ermutigen, ihrer Intuition zu folgen und die Geburt so zu erleben, wie es sich für sie richtig anfühlt", erklärte die leitende Hebamme Jacqueline Hildesheim.
"Bewegung und Selbstbestimmung unterstützen nicht nur den Geburtsverlauf, sondern stärken auch das Vertrauen in den eigenen Körper. Mit dem neuen BE-UP-Kreißsaal schaffen wir einen Ort, an dem Frauen sich sicher, geborgen und frei fühlen dürfen."
Abgesehen von der umfangreichen Ausstattung, die von weichen Matratzen über Schaumstoffelemente bis hin zu Pezzibällen reicht, soll auch die Einrichtung für eine positive und entspannte Stimmung sorgen.
Johanna M. war am Samstag die Erste, die mithilfe der neuen Module ein Kind zur Welt brachte. Gemeinsam mit Tom K. begrüßt sie die kleine Alma. Hebamme Sophie K. verhalf den beiden zu ihrem Glück.
Werdende Eltern lädt das Klinikum St. Georg herzlich ein, sich über den neuen Kreißsaal zu informieren.
Titelfoto: ©Klinikum St. Georg