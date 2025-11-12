Kleine Alma war die Erste: Ganz besonderer Kreißsaal in Sachsen eröffnet

Leipzig - In Leipziger Klinikum St. Georg eröffnet ein neuer Kreißsaal, der es werdenden Müttern ermöglicht, die Geburt nach ihren Wünschen zu gestalten.

Johanna M. und Tom K. begrüßen ihre Alma. Hebamme Sophie K. unterstützte sie während der Geburt im neuen Kreißsaal. © ©Klinikum St. Georg

Egal ob stehend, hockend, auf dem Rücken oder auf dem Bauch: Im neuen "BE-UP"-Kreißsaal des Klinikums St. Georg ist ab sofort alles möglich.

Mithilfe unterschiedlichster, flexibler Elemente soll Müttern in dem sogenannten "bewegten Kreißsaal" eine aufrechte und aktive Geburt ermöglicht werden. Wie das Klinikum mitteilte, wolle man somit mehr Freiheit, Bewegung und Selbstbestimmung bieten.

"Wir möchten Frauen ermutigen, ihrer Intuition zu folgen und die Geburt so zu erleben, wie es sich für sie richtig anfühlt", erklärte die leitende Hebamme Jacqueline Hildesheim.

"Bewegung und Selbstbestimmung unterstützen nicht nur den Geburtsverlauf, sondern stärken auch das Vertrauen in den eigenen Körper. Mit dem neuen BE-UP-Kreißsaal schaffen wir einen Ort, an dem Frauen sich sicher, geborgen und frei fühlen dürfen."

Abgesehen von der umfangreichen Ausstattung, die von weichen Matratzen über Schaumstoffelemente bis hin zu Pezzibällen reicht, soll auch die Einrichtung für eine positive und entspannte Stimmung sorgen.

