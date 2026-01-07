Kleines Wunder in Leipzig: Hier wird Falschparken günstiger

Leipzig - Es geschehen noch Zeichen und (kleine) Wunder. Fast alles wird teurer, doch ausgerechnet die Kosten fürs Falschparken sinken deutlich. Zumindest auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Franzosenallee in Leipzig -Probstheida. Dort wurde bislang eine Vertragsstrafe in Höhe von 45 Euro fällig, wenn gegen die Parkordnung verstoßen wurde.

Hier wird das Falschparken günstiger statt teurer. © Lutz Brose

Wer kennt das nicht: Die Einkaufsliste im Kopf statt Parkscheibe auf dem Armaturenbrett, und schon wurde das Parken manchmal teurer als der Einkauf.

Die Unterplan Baubetreuung GmbH und der Supermarkt hatten jetzt gemeinsam beschlossen, den Betreiber zu wechseln und damit die Vertragsstrafen auf 29,90 Euro zu senken.

Ein Sprecher teilte dazu mit, "dass sich die Vertragsstrafen bei 'fair parken' am öffentlichen Bußgeldkatalog orientieren und je nach Art des Verstoßes in Anlehnung an den Bußgeldkatalog Abstufungen geben kann".

Laut dem Sprecher bewirtschaftet "fair parken" derzeit 21 Parkeinrichtungen in Leipzig.

Der bisherige Betreiber hat sich trotz Anfrage zu den deutlich höheren Vertragsstrafen nicht geäußert.