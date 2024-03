14.03.2024 12:47 Kontra K in Leipzig: "Ich glaube, das ist die krasseste Tour meines Lebens"

Kontra K gab am Mittwoch in Leipzig ein beeindruckendes Konzert in der Quarterback Immobilien Arena.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Kontra K (36) sorgte am Mittwoch nicht nur für Stau vor der Leipziger Quarterback Immobilien Arena, sondern auch für einen Abend voller Special Effects, ernster Worte, Kreislaufprobleme und natürlich guter Musik. Kontra K beeindruckte am Mittwochabend mit einer großartigen Show in Leipzig. © Silvio Bürger Der gebürtige Berliner steckt gerade mitten in seiner "Die Hoffnung klaut mir niemand"-Tour. Von insgesamt 15 Konzerten hat er elf bereits gespielt. Am Mittwoch besuchte Kontra K die Messestadt Leipzig, wo er pünktlich um 21 Uhr mit einem lauten Knall aus einer Rauchwolke emporstieg. Vor ihm tat sich eine Treppe auf, deren unteres Ende mit zwei XXL-Wolfsstatuen verziert war. Rechts und links von der Treppe ragten zwei Gerüste über die Bühne. Die, wie sich herausstellte, nicht nur Deko waren. Leipzig Lokal Gute Nachricht für Buchmesse-Besucher: So einfach und schnell könnt Ihr zum Gelände gelangen Etwa 12.000 Menschen jubelten ihm zu. Damit auch die Personen in der letzten Reihe den Künstler sehen konnten, wurde das Konzert auf insgesamt drei Leinwänden übertragen. Mit dem Song "Kopf Gef***" leitete der Rapper eine Show ein, die sich gewaschen hatte.

"Leipzig ist halt fucking hot", prahlte er auf der Bühne. Das lag neben dem Publikum sicher auch an den heißen Feuereinlagen und der beeindruckenden Pyrotechnik. In manchen Momenten hätte man meinen können, Kontra spuckt tatsächlich Feuer. Ein negativer Nebeneffekt davon waren dafür die gefühlten 35 Grad im Innenraum der Arena. Sie ließen neben dem zum Teil oberkörperfrei auftretenden Rapper gleich mehrere Frauen in Ohnmacht fallen. Kontras Fans durften sich unter anderem auf einen Outfit-Wechsel und ein paar Oben-ohne-Einlagen freuen. © Silvio Bürger Damit auch die letzten Reihen den Künstler gut erkennen können, wurde Kontra K live auf drei Leinwänden übertragen. © Silvio Bürger Neue Songs, Duette und eine Menge Showeinlagen bei Kontra K in Leipzig Anna Grey (22) trat nicht nur als Vorkünstlerin auf, sie sang auch zwei Duette mit Kontra K. © Silvio Bürger Neben vielen Songs von seinem neuen Album hatte Kontra K auch noch zwei Überraschungen auf Lager. Denn sein Publikum bekam am Mittwochabend nicht nur einen Einblick in seinen neuen Song "Liebe ist ein Dieb", der am 22. März herauskommt, sondern auch zwei Duette mit seiner Vorkünstlerin Anna Grey (22), die vor zwei Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gab. Wer denkt, das war alles, liegt jedoch falsch. Mit den Worten "Ich glaube, das ist die krasseste Tour meines Lebens" beendete er den Song "Nur für Dich" in der Mitte der Konzerthalle auf einem Klavier sitzend, bevor er wortwörtlich in die Höhe stieg. Leipzig Lokal Leipzig enthüllt: Geheimnisse, Geschichte und Abenteuer in 111 Orten Auf einem Plateau aus Glas in etwa zehn Metern Höhe angekommen, sang er sein nächstes Lied "Follow". Apropos "Follow", ein paar ernstere Worte über das Social-Media-Zeitalter richtete er auch noch an seine Fans: "Diese Industrie saugt einen auf", sie mache Stimmung, diktiere und gebe Richtungen vor, anstatt zum Selberdenken und Hinterfragen anzuregen. Und so wünschte er sich, dass seine Zuschauer die letzten drei Lieder mal ganz ohne Handy genießen. Von diesem absolut sehenswerten Konzert werden seine Leipziger Fans sicher noch einige Zeit zehren. Und für alle, die nicht bis 2025 warten wollen, um ihn wiederzusehen: Ihr bekommt noch Tickets für seine Konzerte in Bremen (15.3.), Köln (17.3.) und Hamburg (20.3.).

Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger