Mega-Schlange trotz Kälte: Einzigartiges Verkaufs-Event zieht Menschen magisch an

Leipzig - Mit jedem neuen Stück auf der Bühne wächst auch der Kostüm-Fundus im Schauspiel Leipzig . Grund genug, mal ordentlich auszusortieren und die heiß begehrte Ware bei einem Verkauf im Foyer am Samstag unter die Leute zu bringen. Der Ansturm war dabei wie erwartet riesengroß.

Der Ansturm am Samstagmorgen war riesig und das trotz eisiger Temperaturen. © Susann Friedrich

"Wir trennen uns natürlich ungern von unseren tollen Kostümen", sagte Sarah Schramm, Pressesprecherin des Schauspiels Leipzig zu TAG24. "Aber wir brauchen Platz im Fundus und freuen uns, wenn unsere Kostüme im Sinne der Nachhaltigkeit ein zweites Leben bekommen."

Knapp 40 Kleiderständer voller Kostüme und Klamotten warteten daher am Samstagmorgen auf die bereits Schlange stehenden Besucher vor den Foyer-Türen.

Neben Kopfbedeckungen, Masken und Accessoires wartete als Prunkstück auch einen Hahnen-Kostüm (verwendet in "Die Hermannsschlacht") für 222 Euro auf neue Besitzer.

Mit dabei waren auch etwa Uniformen aus der Vorkriegszeit sowie Kostüme aus Stücken, die kürzlich noch auf der Bühne zu bestaunen waren ("Cabaret", "Luna Luna" oder "America").