55 Millionen Euro teuer, 100 neue Jobs, Drive-In: Hier erfüllt Europas modernster Hornbach jetzt Eure Wünsche

Leipzig - Der wohl jedem bekannte Slogan "Yippiejaja Yippie Yippie Yeah" dringt einem unweigerlich in die Ohren, wenn man die nagelneue Filiale des Baumarkt-Giganten Hornbach an der Alten Messe betritt. Am Mittwochmorgen ist es so weit: Dann öffnet der Pfälzer Traditionsbetrieb an der Richard-Lehmann-Straße 117 seine Pforten für die Kunden. Es ist die zweite Filiale in Leipzig – umweltfreundlich gebaut und mit einem Drive-In als absolutem Hingucker.

Eine neue, moderne Hornbach-Filiale öffnet am Mittwochmorgen ihre Pforten. © Anke Brod

Das hypermoderne Bau- und Gartencenter in der ehemaligen Messehalle 17 kommt auf 17.500 Quadratmetern Fläche – davon 14.000 reine Verkaufsfläche – als 55-Millionen-Euro-Projekt daher.

Das Gebäude wurde in 14 Monaten denkmalgerecht für das vielfältige Hornbach-Sortiment umgestaltet und schuf 105 neue Arbeitsplätze. Alles in allem passt also der Slogan: "Wenn Historie auf Modernes trifft, entsteht Großes."

Zur Medienpräsentation vor der offiziellen Eröffnung war natürlich auch Albrecht Hornbach (68, Vorstandsvorsitzender) in Leipzig erschienen. Er erklärte, dass es mit der neuen Niederlassung an der Alten Messe nunmehr 171 Hornbach-Märkte in neun Ländern gebe.

"Der Markt ist durch eine Photovoltaik-Anlage zu 35 Prozent autark", hob der Chef des Familienunternehmens hervor.

Die Blicke der Kunden auf sich zieht aber vor allem der Drive-In. Und so funktioniert er: Ihr fahrt mit dem Auto vom Parkplatz direkt in die Extra-Abteilung hinein, packt dort Eure Wunschartikel ins Fahrzeug und tragt sie in eine Ladeliste ein.

Bezahlen könnt Ihr direkt im Anschluss an der Drive-In-Kasse und sobald ein Mitarbeiter Eure Fracht kontrolliert hat, seid Ihr schon wieder auf dem Weg nach draußen.