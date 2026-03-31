Wird er Leipzigs erster schwarzer Oberbürgermeister?

Leipzig - Bekommt Leipzig seinen ersten schwarzen Oberbürgermeister? Während die meisten Parteien ihre Bewerber für die OB-Wahl im Februar 2027 noch nicht nominiert haben, plant ein bürgerliches Bündnis einen echten Coup: Mit dem parteilosen Stadtrat Getu Abraham (58) soll ein gebürtiger Afrikaner als Universal-Kandidat der bürgerlichen Mitte fortan die Geschicke der Stadt führen.

Er wäre die große Überraschung im Leipziger OB-Wahlkampf: Professor Getu Abraham (58), der seine Fürsprecher unter anderem in der Leipziger Wirtschaft hat. © Stadt Leipzig

Es ist eine Reaktion auf den allgemeinen Parteienfrust, der aktuell im Lande herrscht. Kein Parteisoldat, sondern ein von Parteizentralen unabhängiger Pragmatiker solle Leipzigs nächster Stadtchef werden, heißt es aus dem Unterstützerkreis, der sich überwiegend aus Vertretern der hiesigen Wirtschaft und lokaler Institutionen zusammengefunden hat.

Mit Getu Abraham soll ein aussichtsreicher Kandidat gefunden worden sein, dem zugetraut wird, die Wähler der bürgerlichen Mitte zu vereinen.

Der an der Universitäts-Tierklinik lehrende Professor für Veterinärmedizin gilt im Stadtrat als angesehener Realpolitiker mit Rückgrat. Bis 2024 war er SPD-Mitglied, verließ Partei und Fraktion jedoch mit lautem Knall.

Öffentlich prangerte der gebürtige Äthiopier, der 1989 zum Veterinärmedizin-Studium nach Leipzig gekommen war, damals den Parteienfilz bei den Sozialdemokraten an. Nach ein paar Monaten als Einzelabgeordneter schloss sich Abraham im März 2025 als Parteiloser der CDU-Fraktion an.

Auf Anfrage von TAG24 wollte Abraham seine Ambitionen in Sachen OB-Wahl weder bestätigen noch dementieren. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden Sie es erfahren", erklärte er vielsagend am Telefon.