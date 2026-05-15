Radfahrer erfasst Fußgänger und macht sich aus dem Staub: Wer hat den Raser gesehen?
Leipzig - Am Donnerstag stieß ein Radfahrer in Leipzig so stark gegen einen Fußgänger, dass der Passant verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr am Donnerstagnachmittag.
Wie die Polizei mitteilte, sei der Radfahrer die Ossietzkystraße in Richtung Westen entlanggefahren. Als er dann nach links in die Robert-Blum-Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem 87 Jahre alten Fußgänger.
"Durch den Unfall wurde der 87-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Da der Fahrradfahrer noch vor Eintreffen der Polizei davonradelte, ohne Hinweise zu seiner Person dazulassen, sucht die Polizei nun nach dem Verantwortlichen.
Der Raser könne wie folgt beschrieben werden:
- circa 50 Jahre alt
- untersetzter Körperbau
- kurze, dünne, dunkle Haare
- Sieben-Tage-Bart
- nutzte ein Herrenfahrrad
- Bekleidung: dunkle Stoffjacke, dunkle Jeanshose
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0341/255-2850 bei der Verkehrspolizeidirektion Leipzig zu melden.
Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
Titelfoto: Eric Pannier