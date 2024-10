Mehrere Einbrüche in Leipzig: Diebe verwüsten Wohnungen, ein Kulturhaus und ein Pflegeheim

So verschafften sich Unbekannte in Wiederitzsch zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und 5.55 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Pflegeeinrichtung.

In allen Fällen nahm die Polizei die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

In Neustadt-Neuschönefeld durchsuchten Diebe zwischen 2 und 8 Uhr die Räume einer Kultureinrichtung.

Auch hier ließen sie Bargeld und sogar eine Kaffeemaschine in einem Gesamtwert von 70 Euro mitgehen.

Laut Polizei verschafften sich die Täter durch eine mit einem Vorhängeschloss gesicherte Hintertür Zugang zum Gebäude. Wie ihnen dies gelang, sei jedoch noch unklar.

Weiterhin kam es am helllichten Tag, ebenfalls in Neustadt-Neuschönefeld, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weidemannstraße.

Auch hier hebelten die Einbrecher die Tür auf, verwüsteten die Räume und stahlen Schmuck und Geld im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

"Am Donnerstag wurden mehrere Anzeigen wegen Einbrüchen in Wohnungen im Stadtgebiet Leipzig aufgenommen", sagte Sprecherin Sandra Freitag. "In allen Fällen drangen Unbekannte gewaltsam in die Wohnungen ein und stahlen Wertsachen."

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf.