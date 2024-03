Leipzig liest wieder: Die Buchmesse des Frühlings beginnt morgen

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse 2024 leitet eine neue Ära in der Geschichte der Frühlingsschau der Buchbranche ein. Die Messe vom 21. bis 24. März wird die erste unter Führung der neuen Direktorin Astrid Böhmisch (49) werden. Vergangenes Jahr hatte sich der langjährige Messe-Chef Oliver Zille (64) überraschend zurückgezogen. Alles neu bei der Buchmesse also?

Vergangenes Jahr wich man in den April aus, was dem Buchhandel auch nicht richtig schmeckte. Der Zuspruch war aber trotzdem groß.

Laut Böhmisch ist der Zuspruch der Aussteller aber ungebrochen und liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. 2023 hatten sich 2082 Aussteller aus 40 Ländern in Leipzig präsentiert.

Noch nicht. Böhmisch hat ihren Posten am 1. Januar angetreten. Mehrfach hat sie betont, dass sie in "vollem Galopp aufgesprungen" sei. Soll heißen: Die Buchmesse 2024 war bei ihrem Amtsantritt weitgehend fertig geplant; sie könne noch nicht ihre Handschrift tragen.

Neue Messe-Direktorin: Astrid Böhmisch (49). © Hendrik Schmidt/dpa

2024 will die Leipziger Buchmesse ihre Bedeutung als Frühlingsschau der Branche wieder festigen.

Ungewohnt politischer Besuch trägt dazu bei: Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) wird am heutigen Mittwochabend die Eröffnungsrede im Gewandhaus halten, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) hat sich zu einem Rundgang angesagt und will in einer Podiumsrunde mit den Autoren Ingo Schulze (61) und Anne Rabe (37) über den Zustand der Demokratie diskutieren.

Angekündigt sind zudem der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (57) und der Ministerpräsident von Flandern, Jan Jambon (63).

Beider Länder fungieren als Gäste unter dem Motto "Alles außer flach". Geplant sind rund 100 Veranstaltungen mit 41 Autorinnen und Autoren.