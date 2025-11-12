Neuer Vorstand gewählt! Parkeisenbahn dampft weiter

Leipzig - Der Druck ist vom Kessel: Nach Rücktritt des kompletten Vorstands des Parkeisenbahn Auensee Leipzig e. V. musste eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu bewahren.

Leipzigs Parkeisenbahn kann weiter dampfen: Nach dem Rücktritt des Vorstands hat der Verein nun eine neue Führung gewählt. © Lutz Brose

Diese fand bereits am vergangenen Freitag statt. Wie der Verein dazu mitteilte, stimmte die Mehrheit, der bei der Versammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für eine deutliche Verjüngung und einen damit verbundenen Richtungswechsel.

Dem neu gewählten Vorstand gehören Armin Mucke (1. Vorsitzender), Felix Schönherr (2. Vorsitzender), Lukas Schönherr, Max Popis sowie Christian Möller-Engisch an.

Die Eisenbahner wollen sich nun rasch in bestehende Strukturen und Thematiken einarbeiten.

Schließlich müssen Fahrbetrieb, Instandsetzen von Anlagen und rollendem Material, Ausbildung und Buchhaltung im Spannungsfeld des anspruchsvollen Eisenbahn- und Vereinsrechts bewältigt werden.