Neuer Vorstand gewählt! Parkeisenbahn dampft weiter
Von Lutz Brose
Leipzig - Der Druck ist vom Kessel: Nach Rücktritt des kompletten Vorstands des Parkeisenbahn Auensee Leipzig e. V. musste eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu bewahren.
Diese fand bereits am vergangenen Freitag statt. Wie der Verein dazu mitteilte, stimmte die Mehrheit, der bei der Versammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für eine deutliche Verjüngung und einen damit verbundenen Richtungswechsel.
Dem neu gewählten Vorstand gehören Armin Mucke (1. Vorsitzender), Felix Schönherr (2. Vorsitzender), Lukas Schönherr, Max Popis sowie Christian Möller-Engisch an.
Die Eisenbahner wollen sich nun rasch in bestehende Strukturen und Thematiken einarbeiten.
Schließlich müssen Fahrbetrieb, Instandsetzen von Anlagen und rollendem Material, Ausbildung und Buchhaltung im Spannungsfeld des anspruchsvollen Eisenbahn- und Vereinsrechts bewältigt werden.
Parkeisenbahn feiert schon bald großes Jubiläum
Zudem sollen Sponsoring und Mitgliedergewinnung forciert werden, damit sich die finanzielle und personelle Situation des Vereins entspannt.
Wer dabei mithelfen will, ist bei Leipzigs pünktlichster Eisenbahn herzlich willkommen und kann unter [email protected] Kontakt aufnehmen.
Das dürfte sich schon bald lohnen, denn im kommenden Jahr steht das 75-jährige Jubiläum der kleinen Bahn an.
Bis April 2026 befindet sich die Parkeisenbahn in Betriebsruhe. An den ersten zwei Wochenenden im Dezember sind jedoch Adventsfahrten rund um den Auensee geplant.
Titelfoto: Lutz Brose