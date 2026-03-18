"Sahen zu, wie ihre gesamte Existenz verbrennt": Anteilnahme nach Wohnungsbrand in Elsterstraße weiterhin groß

Leipzig - Der verheerende Wohnungsbrand in der Elsterstraße in Leipzig vor einer Woche bewegte viele Menschen in der Stadt und sorgte für eine große Anteilnahme. Fünf Wohnungen brannten komplett aus, 13 Personen verloren ihr Zuhause, darunter auch einige Kinder.

Das Feuer ging über die Balkone bis in die Wohnungen. © EHL Media/Björn Stach

Vor ein paar Tagen wurden mehrere Spendenaufrufe für die betroffenen Familien gestartet. Mehrere Tausend Euro wurden bisher gespendet.

Unter anderem wird Geld für die Familie gesammelt, auf deren Balkon das Feuer ausbrach. Alexandra Bremert, die den Aufruf auf Gofundme.com gestartet hat, schrieb, dass die Familie seelisch am Tiefpunkt sei.

"Es trifft diese Familie um Mama Chrissi, ihre zwei Söhne und ihren Partner leider hart, weil sie keine Hausratversicherung haben, die nicht nur das gesamte Hab und Gut ersetzt hätte, sondern auch für die Aufräumkosten aufgekommen wäre", hieß es in dem Aufruf.

Sie möchte 5500 Euro sammeln. Ein Großteil der Summe wurde schon erreicht.

Christiane Apelt startete einen Spendenaufruf für ihre Schwester Jacqueline und ihren 18-jährigen Sohn. Sie sollen zu Hause gewesen sein, als das Feuer sie überraschte. "Beide standen auf der Straße und sahen zu, wie ihre gesamte Existenz, jede Erinnerung, jedes vertraute Möbelstück und all ihre Sicherheit in schwarzem Rauch aufgingen", schrieb Christiane.