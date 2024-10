09.10.2024 10:00 Tag der Friedlichen Revolution schränkt Verkehr in Leipziger Innenstadt ein!

Am Mittwoch wird in Leipzig 35 Jahre Friedliche Revolution gefeiert. Durch das Lichtfest kommt es zu Einschränkungen und Sperrungen in der Innenstadt.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Es ist ein großer Tag für Leipzig: Am heutigen Mittwoch wird "35 Jahre Friedliche Revolution" gefeiert. Durch die verschiedenen Veranstaltungen rund um den 9. Oktober kommt es zu Einschränkungen und Sperrungen in der Innenstadt. Am Mittwoch wird in Leipzig 35 Jahre Friedliche Revolution gefeiert. Durch das Lichtfest kommt es zu Einschränkungen und Sperrungen in der Innenstadt. © Sebastian Willnow/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) reisen an, ein Festakt findet statt und überall auf dem Innenstadtring wird es ab Einbruch der Dunkelheit leuchten - das Lichtfest entlang des historischen Demonstrationsweges. Doch die Feierlichkeiten und Installationen bringen auch Sperrungen und Änderungen im Verkehr mit sich. Wie das Ordnungsamt mitteilte, ist der komplette Ring ab 16 Uhr bis in die Nacht zu Donnerstag um 4 Uhr dicht. Auch die B87 innerhalb des Stadtgebietes werde weiträumig umgeleitet. Ebenso sei die Einfahrt in die Innenstadt nur bis 16 Uhr und die Ausfahrt nur bis 19 Uhr möglich. "Davor (bis 19 Uhr) und danach (ab 1 Uhr) kann die Ein- und Ausfahrt über die drei Schleusen Universitätsstraße/Grünewaldstraße, Hallisches Tor/Gerberstraße und Thomaskirchhof/Gottschedstraße erfolgen", hieß es. Leipzig Lokal Maskottchen-Spaß und skandalöser Protest: Messemännchen crasht Scheibenholzer Rennen Zudem komme es auch bei Taxi-Plätzen und Parkhäusern zu Streichungen und Einschränkungen. Eine Empfehlung des Ordnungsamts: die Nutzung von P+R-Plätzen. An- und Abreise mit Bus und Bahn "Mit einem extra erstellten Verkehrskonzept kommen die Besucher mit den Leipziger Verkehrsbetrieben in die Innenstadt und natürlich wieder nach Hause", hieß es weiter. "Für den ÖPNV bleibt der Innenstadtring im Zeitraum 17 bis 1 Uhr des Folgetages gesperrt. Im Zeitraum vom 16.30 Uhr bis 1 Uhr gilt ein Sonderfahrplan." Auch die S-Bahn könne genutzt werden - zwischen 21 und 5 Uhr wegen Bauarbeiten allerdings nur eingleisig. Weitere Infos findet Ihr unter www.lichtfest.leipziger-freiheit.de/anfahrt, www.L.de/v und in der Leipzig-MOVE-App.

