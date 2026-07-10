Wasserleiche aus dem Elsterbecken: Staatsanwaltschaft äußert sich zu Todesursache

Leipzig - Eine Woche, nachdem eine leblose Person im Leipziger Elsterflutbecken entdeckt wurde , hat sich die Staatsanwaltschaft zur Todesursache geäußert.

Eine Woche nach dem Fund einer leblosen Person im Elsterflutbecken laufen weiterhin die Ermittlungen zu deren Identität. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa/ZB

Wie Staatsanwältin Vanessa Fink am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, hat die Rechtsmedizin inzwischen die Obduktion des Leichnams durchgeführt. Zwar müssten zur Abklärung des vorläufigen Ergebnissen noch weitere Zusatzuntersuchungen erfolgen. Ein Verdacht bestehe jedoch bereits: Der Mann soll ertrunken sein.

Die Ermittlungen zur Identität des Toten sollen derweil noch laufen. Weitere Angaben dazu konnten noch nicht gemacht werden.

Der Mann war am vergangenen Donnerstag im Wasser des Elsterflutbeckens an der Hans-Driesch-Straße entdeckt worden. Polizei und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Kräften an, um den leblosen Körper zu bergen. Auch Rettungsboote kamen dabei zum Einsatz.

Die Identität des Verstorbenen war zunächst vollkommen unklar. Hinweise auf eine Straftat gab es jedoch nicht, wie Polizeisprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24 mitteilte.