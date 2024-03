Leipziger Blütentraum vorbei? Berühmte Kirschbäume abgesägt!

Leipzig - Jahr für Jahr wird der Johannisplatz vor dem Grassimuseum von einem Meer aus Kirschblüten überflutet. Vor allem als Foto- und Selfie-Motiv sind die blühenden Leipziger Bäume beliebt. In ein paar Wochen wird die Blütenpracht aber etwas weniger ausfallen.

Weitere Bäume in diesem Bereich stehen aktuell nicht in Gefahr, gefällt zu werden.

Etwa Ende April wird es demnach natürlich weiterhin den Blütentraum zu erleben geben. Nur nicht mehr ganz so üppig wie in den Vorjahren. Also: Kameras raus und den Anblick genießen!