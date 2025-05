Unrat, so weit das Auge reicht: Wird Leipzig zur Müll-Stadt?

Leipzig - Ist das Kunst oder kann das weg? Eine Ecke mit ausgedienten Haushaltsgegenständen hier, die Verschenke-Kiste mit fraglichem Elektroschrott dort. Versinkt Leipzig in illegalem Müll, wird gar der städtische Mängelmelder missbraucht, nach der Devise "Wird ja abgeholt"? TAG24 ging der Sache für Euch nach.

Alles in Kürze

Der Mängelmelder sei nur eine Möglichkeit, etwaige Verschmutzungen, Beschädigungen oder Müllablagerungen zu melden. Es gebe hierfür auch das Ordnungs- oder Bürgertelefon sowie einschlägige Funktionspostfächer der Ämter. All das führe zwangsläufig zu Doppelmeldungen.

Und auch kaputte Möbel werden im Grunde einfach nur vor die Tür gestellt. © Anke Brod

Ursächlich seien unter anderem nachlassendes Verantwortungsbewusstsein Einzelner oder die Haltung. Öffentliche Räume seien allein durch Steuern "abgedeckt" - ein Irrtum, besonders wenn gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungswege umgangen würden.

Zur Bekämpfung der Misere setzt die Stadtreinigung in ihrem Projekt "Stadtsauberkeit" dauerhaft drei Umweltdetektive ein. Überdies bietet es Bildungs- und Präventionsarbeit an.

Ein dichtes Netz an Wertstoffhöfen oder der Konzeptladen "Wiederschön" in den Höfen am Brühl ergänzt diese Palette. Letzterer soll perspektivisch zum städtischen "Wiederverwendungskaufhaus" ausgebaut werden.

Konkret wurden 2024 laut Worsch im Leipziger Stadtgebiet 3388 Feststellungsorte angefahren, 687 Aufklärungsbogen erstellt und entsprechende Verdachtsmomente erfasst.

Wer übrigens Hausmüll zweckentfremdet zur Einsparung seiner Abfallgebühren, einfach in Behälter an Bushaltestellen oder in Parks wirft, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Die Gebühren erwachsen dem Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig aus den tatsächlichen Kosten zur Abfallentsorgung. Entsorgt Ihr Euren Müll also irgendwo in der City illegal, treibt Ihr damit die Kosten aller in die Höhe!