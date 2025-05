Lange Schlangen vor den Ständen: Neues Markt-Highlight begeistert Leipzig

Leipzig - Schon zum zweiten Mal hat in dieser Woche der Abendmarkt in Leipzig stattgefunden - diesmal unter deutlich besseren Voraussetzungen als im April. Und tatsächlich wurde er zum vollen Erfolg.

Naturgemäß lief der zweite Abendmarkt deutlich besser als der erste im April. An jenem Tag hatte es sich so sehr eingeregnet, dass es sich einige Markt-Fans möglicherweise spontan anders überlegt hatten.

Von griechischem über georgisches bis hin zu asiatischem Essen war alles dabei und auch auf das in Sachsen so beliebte Handbrot oder ein Glas Wein musste niemand verzichten.

Wer zwischen 16 und 21 Uhr also einen klassischen Wochenmarkt erwartet hat, erlebte eher einen Streetfood-Markt und konnte sich satt essen.

Ob Obst und Gemüse, Backwerk oder Fleisch und Käse, den alltäglichen Bedarf an Lebensmitteln konnte man als Marktbesucher zwar abdecken - viel größer war das Angebot allerdings an Speisen und Snacks, die man vor Ort genießen konnte.

Lange Schlangen bildeten sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr vor so manchem der zahlreichen Imbiss-Stände, als TAG24 auf dem Leipziger Markt ebenfalls eine Runde drehte und sich einen Überblick über das Angebot der 48 Händler verschaffte.

Süße Leckereien gab es ebenfalls. © Christian Grube

Wie Marktamt-Leiter Dr. Walter Ebert auf TAG24-Anfrage erklärte, habe das die Stimmung unter den Händlern aber zu keinem Zeitpunkt getrübt. "Alle ziehen mit und tragen die Idee." Und trotz Regen habe man schnell gemerkt, dass die Leute Lust auf den Markt haben.

Am gestrigen Donnerstag sei die Resonanz sehr gut gewesen. Im Vergleich zum Vormonat seien in der Grimmaischen Straße mehr als 4000 Passanten mehr, in der Petersstraße mehr als 3000 Leute mehr unterwegs gewesen. Das habe eine erste Auswertung der Besucher-Frequenz ergeben.

Bei der Auswahl der teilnehmenden Händler werde vor allem auf ein ausgewogenes Angebot zwischen Gastronomie, frischen Lebensmitteln und Innovation Wert gelegt.

Manch neuer Anbieter wolle beim Abendmarkt auch erst einmal testen, wie die Kundschaft reagiert, "bevor sie sich für eine regelmäßige Markt-Teilnahme entscheiden", so der Marktamt-Leiter.

Noch bis August findet der Abendmarkt einmal im Monat statt. Ist eine Verlängerung denkbar?

"Der Abendmarkt ist saisonal als zusätzlicher Akzent für den Frühling und Sommer konzipiert, ab Herbst ist das Thema bereits durch die Leipziger Markttage (September/Oktober) und den Weihnachtsmarkt (November/Dezember) besetzt", sagt Ebert.