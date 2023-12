Leipziger City-Tunnel feiert Jubiläum! Nun sollen große Veränderungen folgen

Leipzig - Bauverzögerungen und Kostenexplosion, aber dennoch ein Gewinn für den Wirtschaftsraum Leipzig/Halle und das Umland. Mit dem Leipziger City-Tunnel startete vor zehn Jahren auch die neue S-Bahn Mitteldeutschland. Jetzt stehen viele Neuerungen an.

Zehn Jahre ist es inzwischen her, seit der Bau von Leipzigs City-Tunnel abgeschlossen wurde. © Jan Woitas/dpa

Feierstunde für den Leipziger City-Tunnel: Mit der Fertigstellung der rund vier Kilometer langen unterirdischen Trassenführung hatte am 15. Dezember 2013 auch die neue S-Bahn Mitteldeutschland ihren Betrieb aufgenommen.

"Der Tunnel ist der Motor für die Entwicklung in der gesamten Region", sagte am Donnerstag der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Martin Walden, am Leipziger Hauptbahnhof. Derzeit fahren täglich rund 90.000 Fahrgäste mit den Zügen der S-Bahn Mitteldeutschland.

Ab 2026 stehen bei der S-Bahn Mitteldeutschland Veränderungen an. Der Bahn zufolge wird dann nur noch ein Teil der Linien von DB Regio gefahren, andere Strecken übernimmt das private Bahnunternehmen Netinera, zu dem die Länderbahn gehört.

Die Verträge mit den beteiligten Unternehmen wurden demnach am Donnerstag unterzeichnet. Neu vergeben wurden die Verbindungen von Leipzig nach Döbeln und Riesa sowie Plauen im Vogtland.