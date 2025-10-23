Leipziger Kita-Schuppen in Schutt und Asche: "Natürlich stellen die Kinder jetzt fragen"

Auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Fuchsbau" brannte es in der Nacht zu Dienstag.

Von Anke Brod Leipzig - Unmittelbar neben der Kita "Fuchsbau" brannte im Ortsteil Holzhausen Dienstagfrüh ein Holzschuppen vollständig nieder. Darin lagerten Materialien und Gebrauchsgegenstände für die Kids. "Wer macht so etwas?", fragen sich die Betroffenen nun. TAG24 sprach mit Einrichtungsleiterin Katja Stiller (52) über die Konsequenzen der feigen Tat.

Einrichtungsleiterin Katja Stiller (52) sprach mit TAG24 über den Brand auf dem Kita-Gelände. © Anke Brod "Alles in allem sind wir natürlich dankbar, dass die Flammen nicht auf unser Hauptgebäude übergesprungen sind", äußerte sich die 52-Jährige erleichtert. Sie könne es sich nicht vorstellen, dass es jemand gezielt auf die Kita abgesehen hatte. Der Schuppen sei möglicherweise von Unbefugten als Regenunterschlupf genutzt worden. Im angrenzenden Park treffen sich bekanntermaßen immer wieder junge Leute zum "Abhängen". Ob es hier einen Zusammenhang gibt, bleibt offen. Leipzig Lokal In den nächsten Jahren könnte sich alles ändern: Leipziger Viertel soll für Zukunft umgebaut werden "Nach dem Brand des Holzschuppens wurde kein Brandursachenermittler eingeleitet, da in diesem Fall wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt wird", erfuhr TAG24 auf Anfrage von der Leipziger Polizei.

Feuerschale für Herbstfest futsch

Der Holzschuppen brannte völlig aus. © Anke Brod Der Hausmeister habe den Geräteschuppen gerade erst winterfest gemacht, berichtete Stiller weiter, auch er sei nun sehr traurig. Eingelagert waren dort unter anderem schöne, alte Holzschlitten für die Kids, Baumaterialien, Brennholz sowie Sonnenschirme. "Leider ist auch unser neuer, großer Gastro-Schirm für den 'Matschhügel' draußen verbrannt", bedauerte die Einrichtungsleiterin. Dieser habe immerhin 800 Euro gekostet. Besonders ärgerlich: Auch der große Grill und die Schale für das beliebte, öffentlich zugängliche "Herbstfeuer" am 7. November hinter der Kindertagesstätte sind hinüber! Mit der Entsorgung der teils verschmolzenen Reste werde es sicherlich auch nicht einfach werden, so die Befürchtung in dem vom DRK-Leipzig Land geführten Haus.

Kinder stellen Fragen zum Brand