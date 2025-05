Leipzig beschließt Umbau des Stadionumfelds, doch lässt wichtige Fragen unbeantwortet

Leipzig - Hat das jahrelange Ringen endlich ein Ende? Mit großer Mehrheit beschlossen Leipzigs Stadträte am Mittwochabend endlich den "Rahmenplan Stadionumfeld" und stellten damit die Weichen für den Umbau des Areals. So zumindest der Gedanke. Denn neben großen Visionen findet sich immer wieder die Frage, ob diese überhaupt umsetzbar sind. Die Reaktion fiel entsprechend ernüchternd aus.

Zeitgleich muss auch das Verkehrskonzept geprüft und neu erarbeitet werden. Allein die Events in Arena und RB-Stadion hatten in den vergangenen Jahren immer wieder zu Staus und jeder Menge Frust in dem Gebiet geführt. Wie soll die Verkehrslage mit einer weiteren Halle aussehen, vor allem, wenn alle drei Veranstaltungsorte gleichzeitig belegt sind?

Völlig unklar scheint dabei allerdings, wie viel sich tatsächlich umsetzen lässt. So sieht der Rahmenplan vor, zunächst in Machbarkeitsstudien herauszufinden, ob die Arena überhaupt erweitert und ein Sportmuseum sowie die dritte Halle gebaut werden können.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (r.) warb in der Ratsversammlung für die Pläne der Stadt. Die Reaktion der Räte fiel jedoch ernüchternd aus. © Carolina Neubert

Mehr als zehn Jahre ist es inzwischen her, seit Leipzig in einem ersten "Verkehrskonzept Sportforum" die Verkehrsprobleme aufzeigte, die durch ein ausverkauftes RB-Stadion entstehen. Fünf Jahre, seit mit der Erstellung des "Rahmenplans Stadionumfeld" begonnen wurde - und dennoch blieben zahlreiche Fragen unbeantwortet.

"Viel Papier für wenig", betitelte denn auch Linken-Fraktionschefin Franziska Riekewald die Vorlage und verwies darauf, dass viele der Pläne bereits in einem Entwurf von vor einem Jahr beinhaltet waren. "Wenn ich mir überlege, was wir in dieser Zeit an Machbarkeitsstudien hätten machen können. Wir wüssten vielleicht schon, ob wir drei Hallen parallel betreiben können."

CDU-Stadträtin Dr. Sabine Heymann kritisierte, dass die Verkehrsfragen noch immer nicht geklärt seien. "Für die Dicke des Papiers haben wir jetzt wenige Aussagen."

Grünen-Fraktionsvorsitzende Kristina Weyh erklärte, dass die Stadt mit dem Rahmenplan nun ins Tun kommen muss. Die Ziele sind groß, immerhin will sich Leipzig mit den Plänen auch für Olympia 2040 bewerben. "Das wird anspruchsvoll, aber es wird sich lohnen." Das Ringen geht weiter.